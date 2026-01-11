Nowy soundbar Xiaomi nie zrujnuje twojego portfela

Portfolio produktowe marki Xiaomi jest długie i szerokie. Dołączyły do niego właśnie dwa nowe urządzenia – jeden z nich spodoba się fanom dobrego dźwięku przy komputerze, drugi zaś przyciągnie uwagę tych, którzy lubią mieć wszystko na oku.

Nowy soundbar Xiaomi w sam raz do komputera

Tym, co wyróżnia nowy soundbar Xiaomi Redmi Soundbar Speaker 2 Pro (dłuższej nazwy już się chyba nie dało), jest fakt, że poza samym soundbarem, w zestawie znajduje się też bezprzewodowy subwoofer. Wymiary jednego i drugiego są relatywnie niewielkie i mają pozwolić na umieszczenie ich w pobliżu komputera, np. pod monitorem.

Ciekawym zabiegiem stylistycznym jest wyposażenie soundbara w ciągnący się po całej długości pasek LED RGB. Może on świecić na sześć różnych sposobów i dynamicznie dostosowywać się do odtwarzanej muzyki.

Jeśli chodzi o najważniejszą kwestię, czyli brzmienie, soundbar wyposażono w zestaw dwóch głośników oraz dwóch pasywnych radiatorów. Dźwięk ma wydobywać się z niego pod kątem 53 stopni, dzięki czemu powinien zapewniać jak najlepsze wrażenia dźwiękowe osobie siedzącej przy biurku – tuż przed nim.

Z kolei w subwooferze znalazł się przetwornik o średnicy 96 mm i ma on reprodukować basy o częstotliwości do 60 Hz. Co prawda subwoofer oczywiście wymaga podłączenia do źródła zasilania, ale dzięki temu, że łączy się z soundbarem bezprzewodowo, może zostać umieszczony w dowolnym miejscu pomieszczenia.

Odtwarzanie dźwięku możliwe jest z wykorzystaniem interfejsu Bluetooth 5.3, a także przewodowo – soundbar został bowiem wyposażony w złącze AUX Jack 3,5 mm oraz złącze USB-C. Sterowanie podstawowymi funkcjami soundbara może odbywać się przy pomocy przycisków i pokrętła na krawędzi obudowy, a więcej ustawień, w tym equalizer, dostępne są w dedykowanej aplikacji na komputery z systemami Windows i macOS.

Xiaomi Redmi Soundbar Speaker 2 Pro (fot. Xiaomi)

Jest też nowa kamera do domowego monitoringu

Drugą nowością w portfolio marki jest kamera Smart Camera 3 3K, która może stanowić świetne rozwiązanie dla osób szukających relatywnie niedrogiej kamerki do monitoringu, pozwalającej im mieć pod kontrolą to, co dzieje się w domu pod ich nieobecność.

Xiaomi Smart Camera 3 3K została wyposażona w 5-megapikselowy sensor, który pozwala na rejestrowanie obrazu w rozdzielczości 2960×1666 pikseli. Według producenta, ma to się przekładać się trzykrotnie wyższą szczegółowość obrazu względem kamer o rozdzielczości 1080p. Dzięki temu, możemy liczyć na większą dokładność rozpoznawania obiektów i twarzy.

Xiaomi chwali się, że zastosowana tu specjalna technologia ma pozwolić na zachowanie kolorów obrazu także w trudnych warunkach oświetleniowych. Z kolei za sprawą ośmiu diod emitujących światło podczerwone, kamera zachowuje dużą widoczność w czarno-bieli przy zupełnej ciemności w otoczeniu.

Dzięki dwóm silnikom, Smart Camera 3 3K jest w stanie obracać się w promieniu 360 stopni w poziomie oraz 109 stopni w pionie, co pozwala na dokładne monitorowanie pomieszczenia i śledzenie osób pojawiających się w zasięgu oka kamery. Jest też w stanie rozpoznawać twarze domowników, a za sprawą głośników i mikrofonów umożliwia dwukierunkową komunikację na odległość.

Obecne na pokładzie rozwiązania AI są w stanie wykrywać obecność człowieka, a z racji tego, że wykorzystywane są tu lokalne algorytmy zamiast przetwarzania w chmurze, czas reakcji ma być znacznie krótszy. Wbudowany w kamerę układ zabezpieczający szyfruje transmisję wideo oraz wszystkie dane. Kamera może łączyć się z siecią z wykorzystaniem WiFi 2.4 i 5 GHz, a także wspiera zapis na kartach microSD do 256 GB, w chmurze lub na dysku sieciowym NAS.

Xiaomi Smart Camera 3 3K (fot. Xiaomi)

Ceny i dostępność

Póki co oba omawiane urządzenia zostały zaprezentowane i wprowadzone wyłącznie na rynek chiński. Na ten moment trudno stwierdzić, czy pojawią się globalnie, czy też pozostanie nam wyłącznie zamawianie z chińskich portali zakupowych.

Najciekawsze z urządzeń, soundbar Redmi Soundbar Speaker 2 Pro, wyceniono na 599 juanów, co w bezpośrednim przeliczeniu po aktualnym kursie daje około 310 złotych. Z kolei cena kamery Smart Camera 3 3K wynosi 199 juanów, czyli ~105 złotych. Oba są dostępne na tamtejszym rynku w obniżonych cenach premierowych.

Oczywiście, nawet jeśli te sprzęty zadebiutują globalnie (w tym w Polsce), trzeba liczyć się z tym, że ich ceny będą wówczas znacznie wyższe.