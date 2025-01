YouTube testuje nowe narzędzie. Tym razem nie chodzi o Shorts

Google ogłosiło testy nowej, eksperymentalnej funkcji. Dzięki niej twórcy mogą łatwo tworzyć krótkie klipy z długich nagrań, których założeniem ma być przyciągnięcie widzów. W jaki sposób działa ta opcja?

Nowość dla twórców w YouTube Studio

Z platformy YouTube korzysta prawie każdy, a Google na każdym kroku szuka sposobów, aby ulepszyć swoją platformę. Ostatnich kilka miesięcy przyniosło sporo aktualizacji – o jednej z największych wspominaliśmy w październiku 2024 roku, kiedy to ogłoszono, że YouTube ma otrzymać m.in. ulepszony miniodtwarzacz, a także możliwość tworzenia i udostępniania playlist czy też czasomierz, który automatycznie wstrzyma odtwarzane wideo po określonym czasie.

Jednak serwis technologicznego giganta to nie tylko my – widzowie – ale także twórcy, dzięki którym mamy co w serwisie oglądać. Google udostępnia im coraz to więcej możliwości, w tym opartych o sztuczną inteligencję. Autorzy wideo mogą na bieżąco śledzić postępy swojego kanału, przeglądać statystyki, a także sprawdzać, które fragmenty danego filmu cieszą się największym zainteresowaniem.

Teraz YouTube pozwala niektórym twórcom wypróbować funkcję skracania treści wideo i publikowania wybranych urywków osobno. Opcja ta została udostępniona niewielkiemu gronu autorów w ramach narzędzia YouTube Studio i – póki co – skierowana jest do osób tworzących treści w języku angielskim.

Jak działa?

YouTube wskaże najważniejsze fragmenty wideo i wytnie je, by generować więcej wyświetleń

Nowe narzędzie YouTube Studio jest przeznaczone do długich filmów. Zadaniem twórców jest wybranie fragmentów i stworzenie klipów w formacie 16:9 (a zatem bez zmiany orientacji na pionową w ramach YouTube Shorts). Jak zaznacza zespół Google na stronie pomocy – funkcja pozwala na „łatwe wycinanie angażujących fragmentów długich filmów”. Wszystko po to, aby widzowie mogli odtwarzać te najistotniejsze momenty, generujące największe zasięgi.

Twórcy (póki co anglojęzyczni), którzy zyskali dostęp do nowego narzędzia, mogą je znaleźć w sekcji YouTube Studio Desktop jako nowy przycisk „Utwórz wyróżnienie wideo” (ang. „Create a video highlight”). Po kliknięciu funkcja (w oparciu o statystyki) wskaże najbardziej popularne fragmenty danego filmu, a następnie pomoże autorowi treści w ich przycięciu i opublikowaniu.

Widzowie, po wejściu na kanał danego twórcy, zobaczą w pierwszej kolejności te wyróżnione i zarazem najlepsze fragmenty z filmów. Dzięki temu nie tylko wzrośnie oglądalność, ale też zachęci użytkowników do obejrzenia całych nagrań, a także zaangażuje tych, którzy w danej chwili nie mają czasu na wysłuchanie długiego wideo.

Funkcja wyróżniania filmów w Studio jest w fazie eksperymentu. Na ten moment nie wiadomo więc czy opcja ta zostanie w przyszłości szeroko udostępniona.