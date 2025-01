Projektory to bardzo fajny sposób na otrzymanie obrazu o dużej przekątnej, choć z samą konstrukcją urządzeń wiąże się kilka wad, na przykład gabaryty. Zaprezentowany na targach CES 2025 Aurzen Zip wynosi mobilność tych sprzętów na zupełnie nowy poziom.

Specyfikacja Aurzen Zip

Jest to projektor DLP generujący obraz o jasności 100 lumenów i rozdzielczości 720p z opcją odtwarzania materiałów 4K. Wbudowany akumulator o pojemności 5000 mAh wystarcza na 1,5 godziny wyświetlania, a całość ładuje się przez gniazdo USB-C z maksymalną mocą 24 W.

Oprócz tego urządzenie może dublować ekran bez wykorzystywania w tym celu Wi-Fi, a dostępne za dopłatą akcesorium pozwala sparować Aurzen Zip z konsolą czy przystawką multimedialną. Najciekawszym elementem projektora jest jednak jego budowa.

Składany smartfon? Nie, to projektor

Sprzęt mierzy 84 x 78 x 26 milimetrów i waży 280 gramów. Dla przykładu – w Polsce można kupić np. przenośny projektor Asus ZenBeam E1R o wymiarach 84x108x290 mm, wadze 310 g oraz oferujący rozdzielczość natywną 854×480 i jasność 200 lumenów. Aby jednak móc skorzystać z niego w różnych warunkach, warto byłoby zaopatrzyć się w statyw.

Aurzen Zip (Źródło: Aurzen | Kickstarter)

Aurzen Zip oparto natomiast o dwukrotnie składaną konstrukcję. W pierwszym fragmencie znajduje się mikroczip wraz z matrycą, w drugim głośniki stereo, a w trzecim antypoślizgowa podstawka z akumulatorem. Dzięki strukturze w kształcie litery Z, całość nie wymaga dodatkowych statywów.

Co więcej, za pomocą dedykowanego akcesorium możemy go bez problemu przymocować do pionowej powierzchni, wbudowany żyroskop umożliwia bezproblemowe przełączanie pomiędzy pionowym i poziomym trybem obrazu, a zintegrowana technologia ToF zero-lag zapewnia korekcję zniekształceń trapezowych za pomocą mierzenia odległości 30 razy na sekundę.

Aurzen Zip trafił na platformę crowdfundingową Kickstarter i został już ufundowany. Sugerowana cena urządzenia to 399 dolarów (~1660 złotych), jednak dla wcześnie wspierających przewidziano rabat obniżający koszt zakupu do 249 dolarów (~1035 złotych). Oprócz tego można zdecydować się na zestaw z trzema akcesoriami – donglem HDMI, mocowaniem MagPlay i magnetycznym statywem z opcją ładowania lub kupić je osobno.

Wysyłka urządzeń powinna wystartować w marcu 2025 roku.