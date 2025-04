Nie możesz przestać oglądać YouTube Shorts? Google szykuje rozwiązanie

Ile czasu można spędzić na oglądaniu krótkich filmików? Cóż, zdarza się, że zbyt dużo. W YouTube Shorts pojawi się więc funkcja, która pozwoli na walkę z tym „uzależnieniem”.

Nowość w YouTube Shorts może przydać się wielu użytkownikom

Przyznam się Wam, że spędzałem stanowczo zbyt dużo czasu na oglądaniu krótkich wideo umieszczanych na Instagramie i YouTube. Czasami było to kilkadziesiąt minut, które mógłbym poświęcić na coś bardziej produktywnego lub rozwojowego – nawet na obejrzenie dobrego, dłuższego dokumentu na drugiej z wymienionych platform.

Co gorsza, nie dość, że marnowałem w ten sposób czas, to zbytnio nic nie pamiętałem z całej „karuzeli” setek wideo. Czułem się przebodźcowany i trochę jakby z mojego mózgu ktoś zrobił marmoladę. Na szczęście, nie byłem uzależniony od tego typu treści, więc znaczące ograniczenie okazało się zadaniem banalnie prostym. Obecnie rzadko zaglądam do sekcji Reels na Instagramie, tak samo jest z YouTube Shorts, a aplikacji TikToka nie mam nawet zainstalowanej.

Podejrzewam, że nie każdy może w równie łatwy sposób nad tym zapanować. Na szczęście, jak wynika z odkrytych zmian, trwają prace nad rozwiązaniem skierowanym dla użytkowników YouTube Shorts. W założeniu ma ono pomóc w zarządzaniu czasem, który jest poświęcany na oglądanie krótkich filmików.

Co szykuje Google?

Ze zmian w kodzie, które zostały zauważone w aplikacji 20.15.32 beta, wynika, że w planach jest wprowadzenie licznika sprawdzającego czas spędzony na oglądaniu treści umieszczonych w YouTube Shorts. Ma on działać niezależnie od już istniejącego rozwiązania w aplikacji, które śledzi wszystkie oglądane treści, także te dłuższe materiały.

<code><string name="shorts_time_picker_bottom_sheet_title">Pause scrolling after</string> <string name="shorts_daily_timer_setting_summary">{number_of_hours, plural, offset:1 =0 {Scrolling is paused after {number_of_minutes} minutes but you may still see individual Shorts} =1 {Scrolling is paused after {number_of_hours} hour but you may still see individual Shorts} other {Scrolling is paused after {number_of_hours} hours but you may still see individual Shorts} }</string></code>

Co ciekawe, obecne informacje sugerują, że nowa funkcja nie będzie całkowicie blokować możliwości oglądania. Zamiast tego – jak zwraca uwagę serwis Android Authority – blokada zostanie nałożone na „ciągłe przewijanie” filmów. Oznacza to, że sam moduł YouTube Shorts wciąż będzie dostępny, ale sposób pochłaniania kolejnych filmików będzie ograniczony.

Użytkownik będzie mógł ręcznie ustalić limity, po których przekroczeniu zostaną nałożone ograniczenia. Nie wiadomo jeszcze, kiedy funkcja trafi do wszystkich. Niewykluczone jednak, że nie będziemy musieli długo czekać. Tymczasem warto przypomnieć, że niedawno mogliśmy usłyszeć o nowym narzędziu do edycji YouTube Shorts.