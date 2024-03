Jaki soundbar do telewizora? Najlepsze modele w każdym budżecie

Głośniki wbudowane w telewizor nie dowożą i (poza kilkoma wyjątkami z wyższej półki) taki jest standard. Nie dziwią więc pytania o to, jaki soundbar wybrać, bo też jest to najprostszy, a zarazem wyjątkowo efektywny sposób na poprawę jakości dźwięku z TV. Czas więc na nie odpowiedzieć: oto najlepsze soundbary do kupienia w 2024 roku.

Jaki soundbar do telewizora wybrać w 2024 roku?

Dobry soundbar jest w stanie realnie poprawić komfort oglądania filmów i seriali, grania czy słuchania muzyki. Przede wszystkim sprawia, że brzmienie jest pełniejsze i bogatsze w detale. Nierzadko też tak optymalizuje dźwięk, by dialogi były doskonale słyszalne i zrozumiałe (przydatne zwłaszcza w przypadku polskich produkcji).

W modelach z wyższej półki spodziewaj się także realistycznych efektów przestrzennych, dzięki którym możesz poczuć się tak, jakbyś wraz ze swoim salonem trafił w sam środek wydarzeń przedstawionych na ekranie. Szukaj wzmianki o Dolby Atmos, jeśli szczególnie Ci na tym zależy.

Do rzeczy jednak: jaki soundbar warto kupić? Co do zasady (z jednym tylko wyjątkiem) do głównego rankingu wybierałem modele, które w zestawie mają subwoofery, ponieważ jest to bardziej uniwersalne rozwiązanie, zapewniające też pełniejsze brzmienie. Takie właśnie polecam.

Niemniej tu i tam wspominam również o soundbarach jednoelementowych. Najlepszym reprezentantom tej kategorii poświęciłem również parę akapitów na samym końcu artykułu (możesz zerknąć tam od razu, jeśli interesuje Cię właśnie taki sprzęt).

Jako że przy wyborze sprzętu najczęściej kierujemy się ceną, postanowiłem ułożyć ten ranking w taki, a nie inny sposób. Polecam konkretne modele na każdy budżet: do 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 i 5000 złotych. Są też, naturalnie, droższe urządzenia tego typu, ale moje zdanie jest takie, że jeśli ma się do wydania więcej niż 5 tysięcy, to lepiej już postawić na zestaw kina domowego z prawdziwego zdarzenia.

Wybierając modele do tego zestawienia kierowałem się przede wszystkim jakością dźwięku i wykonania, obecnością praktycznych funkcji zwiększających komfort na co dzień oraz wygodą użytkowania. W wielu miejscach podkreślam też znaczenie zastosowanych kodeków i technologii, świadczących o możliwościach urządzeń w kontekście przetwarzania dźwięku i generowania efektów przestrzennych.

Każdy soundbar w tym zestawieniu dobrze sprawdzi się podczas oglądania filmów i seriali. Niektóre lepiej od innych wypadają podczas słuchania muzyki, innymi mogą zainteresować się gracze (informacje na ten temat znajdziesz oczywiście w opisach).

Przed nami sporo modeli do omówienia, zatem nie przedłużajmy. Zaczynamy!

Najlepszy soundbar do 500 złotych: Sharp HT-SBW182

Królem tej najniższej półki cenowej jest w moim odczuciu Sharp. Producent ma w swojej ofercie kilka naprawdę dobrych soundbarów za mniej niż 500 złotych. Gdybym miał wybrać jeden konkretny, bez wahania postawiłbym na model HT-SBW182. To system 2.1-kanałowy, na który składają się dwa elementy: 74-centymetrowa belka i bezprzewodowy subwoofer.

W żadnym wypadku nie jest to sprzęt, dla którego można by użyć słowa wybitny. Rzeczywiście jednak skutecznie poprawia jakość dźwięku z telewizora, a na tle innych modeli w tej kategorii cenowej pozytywnie wyróżnia się czystością audio oraz jakością dźwięku przy wyższych ustawieniach głośności. Ma nawet equalizer, pozwalający odnaleźć właściwy balans.

fot. Sharp

To godny polecenia soundbar, ale miej świadomość, że za te pieniądze nie można mieć wszystkiego. Brakuje tu chociażby portu USB, który umożliwiałby odtwarzanie muzyki z pendrive’a lub dysku zewnętrznego. Nie ma również Wi-Fi, aby połączyć się z serwisem streamingowym. Nie licz też na efekty przestrzenne, choć nawet pomimo tego komfort oglądania filmów zostaje podniesiony o kilka poziomów.

Najważniejsze cechy soundbara Sharp HT-SBW182:

liczba kanałów: 2.1

moc: 160 W

technologie audio: Dolby Digital

łączność: HDMI (ARC), optyczne, AUX, Bluetooth

dodatkowe funkcje: equalizer

wymiary: 740×81×63 mm (listwa), 250×202×105 mm (subwoofer)

cena: ok. 500 złotych

fot. Sharp

Najlepszy soundbar do 1000 złotych: Polk Audio Signa S3

Dwa razy droższy Polk Audio Signa S3 to kolejny 2.1-kanałowy system o mocy 160 W, ale za to zdecydowanie lepiej wyposażony. Oddaje do Twojej dyspozycji technologie Bluetooth, Wi-Fi i Chromecast, umożliwiając wygodne i bezproblemowe podłączanie smartfona czy tabletu, jak również bezprzewodowe łączenie się z internetem. Dzięki temu soundbar pełni funkcję nie tylko głośnika do TV, ale też strumieniowego odtwarzacza muzyki.

Model ten oferuje też kilka przydatnych funkcji na co dzień. To między innymi wzmacniacz dialogów i tryb nocny, dzięki którym wszystko dobrze usłyszysz, niezależnie od ustawionego poziomu głośności. Dołączony do zestawu pilot umożliwia zaś wygodne wybieranie ustawień i dostosowywanie działania do aktualnych potrzeb.

fot. Polk Audio

Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, trudno mieć większe zarzuty, jedynie te najwyższe tony nie zawsze brzmią tak, jak można by sobie tego życzyć. Zestawiając jednak ze sobą cenę i możliwości, to stosunek wychodzi tutaj zdecydowanie na plus.

Najważniejsze cechy soundbara Polk Audio Signa S3:

liczba kanałów: 2.1

moc: 160 W

technologie audio: Dolby Digital, Dolby Audio, DTS Digital Surround

łączność: HDMI (ARC), optyczne, AUX, Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast

dodatkowe funkcje: tryb nocny, wzmacniacz dialogów, Asystent Google

wymiary: 898×83×56 mm (listwa), 342×311×171 mm (subwoofer)

cena: ok. 1000 złotych

fot. Polk Audio

O ile Signa S3 to jeden z najlepszych wyborów, jakich możesz dokonać, dysponując budżetem na poziomie 1000 złotych, istnieją też sensowne alternatywy. Jeśli więc szukasz czegoś innego, to rzuć okiem na 2.1-kanałowy soundbar Samsung HW-B550 (ze specjalnym trybem dla graczy) albo 3.1-kanałowy model LG S65Q (z certyfikatem Hi-Res Audio). Ani jeden, ani drugi nie ma Wi-Fi, ale za to ma USB. Oba starają się też generować efekty przestrzenne.

Najlepszy soundbar do 1500 złotych: Denon DHT-S517

Denon to kolejna marka, której miłośnikom dobrego brzmienia przedstawiać raczej nie trzeba. Jej soundbar DHT-S517 to zaś propozycja dla osób, które – poza wysoką jakością dźwięku – cenią sobie również szeroką funkcjonalność. Nie jest to przesadnie drogi sprzęt, a to, co oferuje, plasuje go wśród tych najlepszych.

Denon DHT-S517 to soundbar z Dolby Atmos – dzięki tej technologii jest w stanie zaoferować realistyczne efekty przestrzenne, niejako przenosząc widza w samo centrum wydarzeń podczas filmowego seansu. Konkretnie jest to system 3.1.2-kanałowy, a więc z dodatkowymi dwoma głośnikami (zintegrowanymi z listwą) emitującymi dźwięk do góry.

fot. Denon

To wyjątkowo uniwersalny model, oferujący specjalne tryby dostosowane do słuchania muzyki i oglądania filmów, a do tego umożliwiający skorzystanie ze wzmacniacza dialogów. Port USB i łączność Bluetooth pozwalają z kolei na wygodny streaming muzyki. Co najlepsze – niezależnie od tego, jak wykorzystujesz urządzenie, zapewnia ono czyste i głębokie brzmienie, pełne detali. A do tego świetnie wygląda (o ile preferujesz klasyczny styl).

Najważniejsze cechy soundbara Denon DHT-S517:

liczba kanałów: 3.1.2

moc: 150 W

technologie audio: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio

łączność: HDMI (eARC), USB, optyczne, Bluetooth

dodatkowe funkcje: tryb nocny, wzmacniacz dialogów, tryb muzyczny, tryb filmowy, Asystent Google, sterowanie smartfonem

wymiary: 1050×60×95 mm (listwa), 370×290×172 mm (subwoofer)

cena: ok. 1400 złotych

fot. Denon

Najlepszy soundbar do 2000 złotych: LG SPD7Y

Takim samym układem (3.1.2), ale wyraźnie większą mocą, charakteryzuje się (niewiele droższy) soundbar LG SPD7Y. Dzięki obsłudze formatów Dolby Atmos i DTS:X możemy liczyć nie tylko na przyjemne dla ucha brzmienie, ale też bardzo przekonujące efekty przestrzenne – zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania na konsoli.

Soundbar marki LG oferuje komplet podstawowych opcji łączności i całą funkcjonalność, jakiej można oczekiwać od nowoczesnego sprzętu tego typu. Dzięki smukłym profilom i estetycznemu wykończeniu urządzenie do tego świetnie się prezentuje, szczególnie w parze z telewizorem tego samego producenta.

fot. LG

Zresztą to właśnie taki tandem pozwala osiągnąć największe korzyści. Soundbar jest na przykład w stanie wykorzystać procesor telewizora, aby przy użyciu sztucznej inteligencji optymalizować brzmienie w czasie rzeczywistym. Jednym i drugim urządzeniem można także sterować za pomocą tego samego pilota – to może i mała rzecz, ale cieszy.

Najważniejsze cechy soundbara LG SPD7Y:

liczba kanałów: 3.1.2

moc: 380 W

technologie audio: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio, DTS:X

łączność: HDMI (eARC), USB, optyczne, Bluetooth

dodatkowe funkcje: wzmacniacz dialogów, tryb dla graczy, AI Sound Pro

wymiary: 890×65×119 mm (listwa), 394×290×180 mm (subwoofer)

cena: ok. 1750 złotych

fot. LG

Bardzo interesującą alternatywą dla tego zestawu jest Samsung HW-Q700C – również jest to system w układzie 3.1.2, zresztą w ogóle o bardzo zbliżonej specyfikacji, a do tego oferujący łączność Wi-Fi i AirPlay 2. Jeśli zaś zależy Ci na bardzo wysokiej jakości dźwięku i niekoniecznie potrzebujesz dodatkowego subwoofera odpowiedzialnego za głębokie basy, to rzuć też okiem na model Yamaha SR-B30A.

A skoro już jesteśmy przy soundbarach jednoelementowych, to…

Najlepszy soundbar do 3000 złotych: Sonos Beam Gen2

Nie mogło w tym rankingu zabraknąć urządzenia tego producenta, a najlepszy stosunek ceny do jakości oferuje moim zdaniem Sonos Beam 2. generacji. To jeden z optymalnych modeli, jeśli interesuje Cię soundbar do słuchania muzyki, ale także podczas oglądania filmów czy grania zapewnia naprawdę dobre wrażenia, szczególnie jak na tak nieduże gabaryty (belka ma zaledwie 65 cm szerokości).

Dzięki wysokiej klasy przetwornikom i technologii Dolby Atmos nowy Beam nieźle radzi sobie z generowaniem efektów przestrzennych, a do tego oferuje krystalicznie czyste dialogi. Na równie wysoką jakość możesz liczyć przy głośności ustawionej na MAX, jak i wtedy, gdy słuchasz po cichu.

fot. Sonos

Soundbary Sonos wyróżniają się też dużą inteligencją w technologicznym tego słowa znaczeniu. Tak też Beamem możesz sterować z poziomu smartfona, jak i za pomocą komend głosowych, a obsługa jest wyjątkowo intuicyjna. Masz też możliwość wygodnego streamingu poprzez Wi-Fi, jak i z wykorzystaniem internetu przewodowego. Słowem: to sprzęt godny inteligentnego domu.

Najważniejsze cechy soundbara Sonos Beam Gen2:

liczba kanałów: 3.0

moc: b/d

technologie audio: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD

łączność: HDMI (eARC), LAN, Wi-Fi, AirPlay 2

dodatkowe funkcje: wzmacniacz dialogów, regulacja Trueplay, multiroom (Sonos Play), Asystent Google

wymiary: 651×69×100 mm

cena: ok. 2600 złotych

fot. Sonos

Bardzo ciekawą alternatywą – o porównywalnej jakości dźwięku, jak i funkcjonalności – jest Yamaha ST-X40A (sprawdź, jeśli nie przekonuje Cię propozycja Sonosa). Jeżeli zaś budżet na poziomie 2500-3000 złotych chcesz wykorzystać na zestaw z zewnętrznym soundbarem, to koniecznie weź pod uwagę model Samsung HW-Q800C.

Najlepszy soundbar do 4000 złotych: JBL BAR 1000

Nie jest to najnowszy model na rynku, ale wciąż wyróżnia się na nim swoją oryginalną konstrukcją. Cały trik polega na tym, że od belki możesz odłączyć głośniki surround, aby uzyskać jeszcze bardziej realistyczne efekty przestrzenne, zamieniając swój salon w wirtualną scenę. Na dobrą sprawę mówimy tu już niemal o zestawie kina domowego, a technologie MultiBeam, Dolby Atmos i DTS:X rzeczywiście pozwalają poczuć się jak na sali podczas seansu.

Nie sposób w kontekście soundbara JBL BAR 1000 nie wspomnieć o jego bardzo dużej mocy: 880 W (z tego połowa przypada na samą listwę, oba głośniki surround mają po 70 W, a duży, 10-calowy subwoofer dokłada swoje 300 W). Wiąże się to też, rzecz jasna, z większym zapotrzebowaniem na energię – miej tego świadomość.

fot. JBL

Do tego wszystkiego producent dorzuca jeszcze technologię wzmacniania i oczyszczania dialogów, wygodne sterowanie i szerokie opcje personalizacji w aplikacji JBL One oraz komplet podstawowych technologii łączności: od HDMI i USB, przez Bluetooth i Wi-Fi, po Chromecast i AirPlay 2.

Najważniejsze cechy soundbara JBL BAR 1000:

liczba kanałów: 7.1.4

moc: 880 W

technologie audio: Dolby Atmos, DTS:X

łączność: HDMI (eARC), optyczne, USB, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast

dodatkowe funkcje: wzmacniacz dialogów, multiroom (Alexa Music)

wymiary: 1194×56×125 mm (listwa), 440×305×305 mm (subwoofer)

cena: ok. 4000 złotych

fot. JBL

Najlepszy soundbar do 5000 złotych: Samsung HW-Q990C

Gdybym miał do wydania 5000 złotych i chciał wyposażyć swój salon w kompletny zestaw audio, tworzony przez soundbar, subwoofer i dodatkowe głośniki, postawiłbym na ten sprzęt. Samsung HW-Q990C to topowy model w ofercie koreańskiego producenta. To świetny sprzęt do oglądania filmów i sportu czy słuchania muzyki, a zarazem najlepszy soundbar dla graczy, jaki możesz obecnie kupić.

Oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny (w układzie 11.1.4), który w dodatku jest zoptymalizowany pod kątem Twojego pomieszczenia (dzięki funkcji Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni+, rozpoznającej i analizującej otoczenie). Do tego Q-Symphony umożliwia dopełnienie całości głośnikami wbudowanymi w telewizor (o ile jest to kompatybilny model z rodziny QLED).

fot. Samsung

Bezprzewodowy Dolby Atmos umożliwia wygodne rozmieszczenie elementów zestawu w różnych częściach salonu i zapewnia poczucie, jakby się rzeczywiście znajdowało w samym środku akcji. Możesz też liczyć na wzmocnienie dialogów i adaptację dźwięku, dzięki czemu nie stracisz żadnych detali, niezależnie od tego, jaki ustawisz poziom głośności.

Najważniejsze cechy soundbara Samsung HW-Q990C:

liczba kanałów: 11.1.4

moc: 656 W

technologie audio: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, DTS HD Master Audio, DTS:X

łączność: HDMI (eARC), optyczne, Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2

dodatkowe funkcje: wzmacniacz dialogów, funkcja adaptacji dźwięku, Q-Symphony, tryb gry, tryb nocny, tryb sportowy, Asystent Google

wymiary: 1232×70×138 mm (listwa), 413×410×220 mm (subwoofer)

cena: ok. 5000 złotych

fot. Samsung

Najlepszy soundbar bez subwoofera: Sony HT-A7000

W tej samej cenie, co wyżej wymieniony samsung, dostępny jest także model Sony HT-A7000 w układzie 7.1.2. Moim zdaniem jest to obecnie najlepszy jednoelementowy soundbar do 5000 złotych (co z kolei jest według mnie górną granicą opłacalności dla tego typu sprzętu).

Pomimo braku zewnętrznego subwoofera urządzenie oferuje całkiem głębokie basy. Podwójny głośnik niskotonowy został po prostu zamknięty w listwie. Podobnie jak pięć pełnozakresowych przetworników przednich, dwa głośniki wysokotonowe i kolejne dwa skierowane w górę. Tak, propozycja Sony oferuje też realistyczne efekty przestrzenne, niezależnie od tego, co akurat robisz.

fot. Sony

To, jak dobrze i przekonująco potrafi brzmieć soundbar HT-A7000, może zaskakiwać, biorąc pod uwagę jego konstrukcję. Japoński producent osiągnął to wszystko autorskimi technologiami, odpowiedzialnymi za właściwą kalibrację i optymalizację dźwięku. Zresztą nagrody, które się na niego sypią, nie są przypadkiem.

Najważniejsze cechy soundbara Sony HT-A7000:

liczba kanałów: 7.1.2

moc: 500 W

technologie audio: Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, DTS:X, DTS 96/24, DTS ES, DTS HD Master Audio

łączność: HDMI (eARC), USB, optyczne, Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast

dodatkowe funkcje: wzmacniacz dialogów, Asystent Google

wymiary: 1300×80×142 mm

cena: ok. 5000 złotych

fot. Sony

W tym miejscu ranking mógłby się zakończyć, ale mam jeszcze parę słów do dodania. Przede wszystkim, jeżeli chcesz nieco zaoszczędzić i nie masz aż tak dużych wymagań, rzuć też okiem na 5.1.2-kanałowy model Sony HT-A5000 za ok. 3500 złotych albo nawet 3.1-kanałowy Sony HT-A3000 za ok. 2500 złotych. Jeden i drugi zasługuje na uwagę.

Uczciwie trzeba też oddać, że w kategorii jednoelementowych soundbarów firma Sony nie jest wcale bezkonkurencyjna. Nie będę się rozpisywać na ich temat, ale jeśli interesuje Cię właśnie taka konstrukcja, to zdecydowanie…

No i pamiętaj też o wspomnianych wcześniej modelach marek Yamaha i Sonos. Tymczasem przejdźmy już do króciutkiego podsumowania.

W takim razie jaki soundbar kupić?

Na tak zadane pytanie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego, ile możesz wydać i czego konkretnie oczekujesz w zamian. W opisach poszczególnych modeli starałem się zwracać uwagę na ich ogólną charakterystykę, a także najmocniejsze strony (jak również największe braki, jeśli występują).

Jeśli jednak nadal nie masz pewności, który soundbar to ten idealny dla Ciebie i masz jakieś pytania, śmiało zadaj je w sekcji komentarzy.

