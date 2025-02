20 lat YouTube. Sporo się pozmieniało

Już w najbliższy piątek, 14 lutego, YouTube będzie obchodził swoje 20. urodziny. Kilkanaście miesięcy po powołaniu go do życia przeszedł w ręce Google i dziś nie przypomina dawnego siebie (czy to wada, czy zaleta – pozostawiam do oceny Wam). Z okazji zbliżającej się, okrągłej rocznicy, CEO Neal Mohan podzielił się kilkoma ciekawymi danymi oraz planami na 2025 rok.

20. urodziny YouTube. Sporo się zmieniło

Początkowo YouTube był miejscem, gdzie ludzie dzielili się swoimi prywatnymi, amatorskimi filmami. Z czasem jednak coraz większą część materiałów zaczęły stanowić bardziej profesjonalne wideo, a kanały ich twórców zyskiwały dziesiątki i setki tysięcy, a nawet miliony subskrybentów. Dziś YouTube jest też ważną platformą dla artystów muzycznych i wytwórni płytowych, podczas gdy wcześniej teledyski głównie były emitowane w telewizyjnych stacjach muzycznych.

Znaczącymi krokami w historii okazało się również uruchomienie sekcji Shorts (dziś tego rodzaju materiały oglądane są już częściej niż „standardowe” wideo) oraz udostępnienie subskrypcji YouTube Premium (w Polsce w maju 2019 roku), dzięki której użytkownicy nie muszą oglądać reklam na platformie.

Przy okazji zbliżających się, 20. urodzin YouTube, CEO Neal Mohan podzielił się kilkoma ciekawymi informacjami, dotyczącymi tej platformy. W Stanach Zjednoczonych użytkownicy oglądają już więcej wideo na telewizorach niż na urządzeniach mobilnych – sumarycznie każdego dnia odtwarzają na TV średnio już ponad miliard godzin dziennie.

Również według czasu odtwarzania – według Nielsena – YouTube jest liderem wśród serwisów streamingowych w USA już od dwóch lat. To nie koniec, ponieważ jest też on najczęściej używanym serwisem do słuchania podcastów w tym kraju.

Neal Mohan ujawnił także, że ponad 50% kanałów zarobiło co najmniej pięciocyfrowe kwoty (w dolarach) ze źródeł innych niż reklamy i subskrypcja Premium.

Jakie plany ma YouTube na 2025 rok?

CEO YouTube zapowiedział, że w 2025 roku udostępni więcej narzędzi dla twórców podcastów, które pomogą zwiększyć im przychody oraz popularność ich materiałów. Z kolei dzięki uczeniu maszynowemu platforma ma być w stanie oszacować wiek użytkownika, aby nie wyświetlać mu materiałów nieodpowiednich dla osób w jego wieku.