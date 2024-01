Sztuczna inteligencja powie Ci, który kebab jest najlepszy

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w coraz większej liczbie dziedzin. Przykładowo twórcy aplikacji Yelp postanowili wykorzystać możliwości oferowane przez AI, aby pomóc użytkownikom w wyborze najlepszego dania w restauracji i nie tylko.

Który kebab jest najsmaczniejszy? Z pomocą przychodzi AI w Yelp

W ostatnich kilku latach zakres zastosowania sztucznej inteligencji znacząco się powiększył. Dziś rozbudowane narzędzia pozwalają nawet na generowanie świetnie wyglądających zdjęć na podstawie opisu wprowadzonego przez użytkownika. Trzeba przyznać, że robi to naprawdę spore wrażenie i podejrzewam, że kolejne lata będą jeszcze ciekawsze i AI odczuwalnie wpłynie na nasze życie.

Oczywiście sztuczna inteligencja pozwala robić naprawdę efektowne rzeczy, ale przydaje się również przy bardziej przyziemnych sprawach. Przykładowo twórcy Yelp postanowili zaprzęgnąć AI do generowania podsumowań opinii wystawianych przez użytkowników. W założeniach ma to pozwolić na dostarczenie informacji, z czego znana jest konkretna firma. W przypadku restauracji może to być przykładowo informacja, który kebab czy burger jest tym najlepszym.

Podsumowanie wygenerowane przez AI może być krótką notką, z której na przykład dowiemy się, że mamy do czynienia z restauracją w stylu retro, która słynie z klasycznych cheeseburgerów i przystępnych cen. Nadal będzie możliwe przeczytanie wszystkich opinii, ale przykładowo – jeśli nie będziemy mieli czasu – będziemy mogli skorzystać z tej nowej funkcji.

Początkowo podsumowania będą dostępne dla firm z branży restauracyjnej, spożywczej i związanej z „życiem nocnym”. Najpewniej z czasem dodane zostaną kolejne kategorie, ale na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać.

Obecnie tylko dla użytkowników iPhone’ów

Nowa funkcja, w której do pracy wykorzystywana jest AI, jest wprowadzana w aplikacji Yelp w wersji na iOS. Niestety, osoby preferujące sprzęt z Androidem muszą uzbroić się w cierpliwość i jeszcze poczekać.

Warto dodać, że aktualizacja wprowadza na iOS również nowy kanał główny, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do wyświetlania większej ilości treści i zdjęć związanych z lokalnymi firmami. Twórcy poprawili jeszcze funkcję wyszukiwania, a także wiele innych elementów. Korzystanie z aplikacji ma być teraz znacznie wygodniejsze dla użytkownika.