Niewielkie urządzenie Yanosika sprawi, że poczujemy się bezpieczniej na drodze

Twórcy aplikacji Yanosik, które zdobyła spore uznanie wśród polskich kierowców, mają również doświadczenie w produkcji urządzeń. Ich najnowszy produkt, czyli Yanosik Alert, ma pozytywnie wpłynąć na wygodę i bezpieczeństwo jazdy.

Niewielkie urządzenie o wielkiej mocy

Na poczucie wygody i bezpieczeństwa jazdy samochodem ma wpływ naprawdę wiele czynników. Wśród tych najważniejszych można wymienić sprawność samochodu, jakość opon, stan nawierzchni czy warunki atmosferyczne. To jednak nie koniec, bowiem możemy podnieść poziom wyżej wymienionych odczuć za pomocą mobilnych aplikacji czy dodatkowych urządzeń, które będą nas ostrzegać przed nietypowymi sytuacjami na trasie.

Yanosik ma na tym polu już spore doświadczenie, dostarczając kierowcom zarówno mobilną aplikację, jak i różne urządzenia. Najnowsza propozycja, nazwana po prostu Alert, jest niewielkim urządzeniem o wielkiej mocy – przynajmniej tak twierdzi polska firma.

Mamy do czynienia z niewielkim „pilotem”, który służy do informowania na bieżąco o sytuacji na drodze. Producent chwali się m.in. wygodną obsługą, łatwością montażu, a także brakiem konieczności męczenia się z kablami – łączność odbywa się bezprzewodowo.

Yanosik Alert ostrzega użytkownika za pomocą sygnału świetlnego oraz dźwiękowego, gdy tylko pojawi się zdarzenie na trasie. Możliwe jest również samodzielnie zgłaszanie tego, co się dzieje na drodze – wystarczy zatwierdzić zdarzenie jednym przyciskiem na pilocie.

Dostępne są komunikaty o zagrożeniach na drodze, fotoradarach czy też dowiemy się o czających się rogiem „mobilkach”. Dzięki temu kompaktowemu urządzeniu kierowca ma unikniąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Należy pamiętać o mobilnej aplikacji

Warto jeszcze dodać, że do działania konieczna jest mobilna aplikacja Yanosika, którą znajdziemy w Google Play i App Store. W celu rozpoczęcia przygody z tym niewielkim urządzeniem musimy przeprowadzić proces sparowania ze wspomnianą aplikacją. Na szczęście, sprowadza się to do wykonania kilku kliknięć.

Producent podkreśla, że zamontowana bateria powinna wystarczyć na około 2 lata. Urządzenie można umieścić na kokpicie, konsoli głównej (pod sufitem) lub na przedniej szybie (w sposób nie ograniczający widoczności). Cena? Alert w oficjalnym sklepie kosztuje 199 złotych.