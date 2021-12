Tym urządzeniem Apple chce podkraść miliard użytkowników Androida

iPhone SE w 2022 otrzyma wsparcie dla standardu 5G. Według niektórych analityków może to być smartfon, który namiesza w obozie korzystających z Androida. I to bardzo.

iPhone SE zadebiutuje w ciągu najbliższych miesięcy

Smartfon celuje w środkową półkę cenową telefonów, gdzie rządzi Samsung oraz BBK Electronics, do którego należą m.in. OPPO, OnePlus, vivo czy realme. Obie firmy na obecną chwilę odpowiadają za połowę sprzedawanych urządzeń z Androidem. Nowa wersja budżetowego iPhone’a może mocno wpłynąć na te dane, twierdzą analitycy z jednego z holdingów finansowych.

Według specjalistów z J.P. Morgan, urządzenie może przekonać do siebie 1,4 miliarda użytkowników budżetowych i średniopółkowych telefonów z Androidem oraz 300 milionów właścicieli starszych iPhone’ów.

Program wymiany smartfonów Apple dla niekorzystających z iPhone’ów nie jest wprawdzie tak atrakcyjny, jak wartość wymiany dla obecnych użytkowników, niemniej jednak program może doprowadzić do średniej ceny startowej od 269 dolarów do 399 dolarów za iPhone’a SE 5G, co jest bardzo konkurencyjną kwotą. Samik Chatterjee, analityk

W Polsce najtańszy iPhone SE (2020) kosztuje w oficjalnym sklepie Apple 2199 złotych. Ceny „tradycyjnej” serii smartfonów zaczynają się od 3599 złotych za wersję mini. Niech niektórych z was nie zmyli jednak słówko sugerujące niewielkie urządzenie. iPhone 13 mini posiada ekran o wielkości 5,4 cala. Niewiele, biorąc pod uwagę średni rozmiar wyświetlaczy we współczesnych smartfonach. Ale to seria iPhone SE jest prawdziwym maluszkiem – korzysta ona bowiem z ekranów o wielkości 4,7 cala.

Wraz z optymizmem związanym z przejmowaniem użytkowników Androida, analitycy wspominają również o wyższej szacunkowej sprzedaży iPhone’a SE 2022 do 30 milionów urządzeń, a roczne dostawy urządzeń z całej rodziny iPhone’ów przekroczą liczbę 250 milionów sztuk, o 10 milionów więcej niż w tym roku. Kapitalizacja giełdowa Apple może osiągnąć w przyszłym roku kwotę 3 bilionów dolarów.

Przejęcie ponad miliarda użytkowników z ekosystemu Google do Apple za pomocą jednego urządzenia brzmi trochę jak absurd, ale nie jestem wybitnym analitykiem giełdowym, więc pewnie się nie znam. O tym, czy iPhone SE 2022 z 5G na pokładzie będzie tak wielkim sukcesem, jaki wróżą mu specjaliści, przekonamy się w pierwszych miesiącach przyszłego roku.