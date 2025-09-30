Klucze? Zbędne. Wystarczy, że przyłożysz telefon

Już nie potrzeba kluczy, by otworzyć furtkę i drzwi do domu. W sprzedaży pojawił się wideodomofon Ezviz TP9 Pro wyposażony w moduł NFC, dzięki któremu do odblokowania zamków wystarczy telefon.
Ezviz TP9 Pro – wideodomofon z kamerą 4K i modułem NFC
Technologia NFC stanowi podstawę płatności zbliżeniowych i to z nimi najmocniej się kojarzy. Nie są one jednak jej jedynym zastosowaniem. Dzięki wideodomofonowi Ezviz TP9 Pro możesz w równie wygodny sposób otworzyć zamek – po prostu zbliżając swój smartfon do urządzenia.
Zbliżenie smartfona z aktywnym połączeniem NFC to tylko jedna z wielu możliwości. Otworzyć furtkę i drzwi można także zdalnie – korzystając z aplikacji mobilnej, jak również wpisując hasło lub pokazując do kamery kod QR. Dodatkowo w zestawie odnajdujemy też pięć tagów RFID – wszystko to razem sprawia, że tradycyjne klucze stają się właściwie zbędne.
Ezviz TP9 Pro to jednak przede wszystkim wideodomofon. Pozwala obserwować gości i intruzów w rozdzielczości 4K, dzięki czemu szczegóły są doskonale widoczne. Rozszerzony zakres tonalny, kolorowa wizja nocna i jasna przysłona (f/1.6) to kolejne cechy – dzięki nim można komfortowo korzystać z urządzenia o każdej porze dnia i nocy.
Gdy kamera wykryje ruch, natychmiast wysyłane jest powiadomienie na telefon. Oczywiście powiadomienie pojawi się też, gdy ktoś wciśnie przycisk. Odebrać można albo z poziomu smartfona (a konkretnie: aplikacji), albo też, wykorzystując wewnętrzny moduł z 8-calowym ekranem dotykowym.
Z poziomu tego modułu możesz sterować nie tylko wideodomofonem, ale też innymi kamerami do monitoringu, napędem do bramy czy nawet domowymi akcesoriami IoT.
TP9 Pro oferuje również dwukierunkową komunikację głosową. Co ciekawe, zawiera funkcję zmiany głosu, co pozwala na zachowanie prywatności i niezdradzanie tożsamości. W kontekście bezpieczeństwa warto jeszcze wspomnieć, że nagrania mogą być przechowywane nie tylko lokalnie (na karcie microSD), ale też w szyfrowanej chmurze – stabilne połączenie zapewnia technologia Wi-Fi 6, a kompresja H.265 pozytywnie wpływa na rozmiar plików.
Ile kosztuje wideodomofon z NFC?
Dzięki temu, że wideodomofon Ezviz TP9 Pro wykorzystuje uniwersalną instalację dwużyłową, montaż jest prosty, a kompatybilność – szeroka. Producent chwali się też stylową, a zarazem odporną na rozmaite warunki atmosferyczne konstrukcją.
A cena? Ta wynosi ~2700 złotych.