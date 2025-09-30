Klucze? Zbędne. Wystarczy, że przyłożysz telefon

Już nie potrzeba kluczy, by otworzyć furtkę i drzwi do domu. W sprzedaży pojawił się wideodomofon Ezviz TP9 Pro wyposażony w moduł NFC, dzięki któremu do odblokowania zamków wystarczy telefon.

Ezviz TP9 Pro – wideodomofon z kamerą 4K i modułem NFC

Technologia NFC stanowi podstawę płatności zbliżeniowych i to z nimi najmocniej się kojarzy. Nie są one jednak jej jedynym zastosowaniem. Dzięki wideodomofonowi Ezviz TP9 Pro możesz w równie wygodny sposób otworzyć zamek – po prostu zbliżając swój smartfon do urządzenia.

Zbliżenie smartfona z aktywnym połączeniem NFC to tylko jedna z wielu możliwości. Otworzyć furtkę i drzwi można także zdalnie – korzystając z aplikacji mobilnej, jak również wpisując hasło lub pokazując do kamery kod QR. Dodatkowo w zestawie odnajdujemy też pięć tagów RFID – wszystko to razem sprawia, że tradycyjne klucze stają się właściwie zbędne.

Wideodomofon Ezviz TP9 Pro (źródło: Ezviz)

Ezviz TP9 Pro to jednak przede wszystkim wideodomofon. Pozwala obserwować gości i intruzów w rozdzielczości 4K, dzięki czemu szczegóły są doskonale widoczne. Rozszerzony zakres tonalny, kolorowa wizja nocna i jasna przysłona (f/1.6) to kolejne cechy – dzięki nim można komfortowo korzystać z urządzenia o każdej porze dnia i nocy.

Gdy kamera wykryje ruch, natychmiast wysyłane jest powiadomienie na telefon. Oczywiście powiadomienie pojawi się też, gdy ktoś wciśnie przycisk. Odebrać można albo z poziomu smartfona (a konkretnie: aplikacji), albo też, wykorzystując wewnętrzny moduł z 8-calowym ekranem dotykowym.

Z poziomu tego modułu możesz sterować nie tylko wideodomofonem, ale też innymi kamerami do monitoringu, napędem do bramy czy nawet domowymi akcesoriami IoT.

Wideodomofon Ezviz TP9 Pro (źródło: Ezviz)

TP9 Pro oferuje również dwukierunkową komunikację głosową. Co ciekawe, zawiera funkcję zmiany głosu, co pozwala na zachowanie prywatności i niezdradzanie tożsamości. W kontekście bezpieczeństwa warto jeszcze wspomnieć, że nagrania mogą być przechowywane nie tylko lokalnie (na karcie microSD), ale też w szyfrowanej chmurze – stabilne połączenie zapewnia technologia Wi-Fi 6, a kompresja H.265 pozytywnie wpływa na rozmiar plików.

Ile kosztuje wideodomofon z NFC?

Dzięki temu, że wideodomofon Ezviz TP9 Pro wykorzystuje uniwersalną instalację dwużyłową, montaż jest prosty, a kompatybilność – szeroka. Producent chwali się też stylową, a zarazem odporną na rozmaite warunki atmosferyczne konstrukcją.

A cena? Ta wynosi ~2700 złotych.