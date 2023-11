Xiaomi wstało z kolan – w końcu jest lepiej niż było

Xiaomi opublikowało swoje wyniki za trzeci kwartał 2023 roku, z których – nomen omen – wynika, że firmie w końcu udało się odwrócić niekorzystny trend.

Xiaomi w końcu może powiedzieć, że znowu jest lepiej

W opublikowanym raporcie firma informuje, że po raz pierwszy od sześciu ostatnich kwartałów odnotowano wzrost przychodów względem analogicznego okresu rok wcześniej – w trzecim kwartale 2023 roku wyniosły one 70,9 mld juanów. Skorygowany zysk netto wzrósł natomiast rok do roku aż o 182,9% do 6 mld juanów. Chiński gigant dodaje też, że skorygowany zysk netto za trzy pierwsze kwartały 2023 roku jest już 1,7x większy niż skorygowany zysk netto za cały 2022 rok.

Xiaomi ma zatem powody do radości, podobnie jak w przypadku wysokości marży zysku brutto, która w trzecim kwartale 2023 roku wyniosła 22,7%. Ponadto zwiększyły się też zasoby pieniężne grupy – do 127,6 mld juanów. Chińczycy podkreślają również, że na badania i rozwój (R&D) wydali w okresie od 1 lipca do 30 września 2023 roku 5 mld juanów, o 22% więcej niż w Q3 2022. Obecnie już ponad 53% pracowników firmy pracuje w dziale R&D – dokładnie 17563 osób.

Jak wygląda sytuacja w przypadku smartfonów Xiaomi?

Producent dumnie ogłosił, że podczas gdy w ujęciu ogólnym dostawy smartfonów w trzecim kwartale zmniejszyły się rok do roku o 1,1%, Xiaomi zdołało dostarczyć więcej tego typu urządzeń – odnotowano wzrost wolumenu dostaw zarówno rok do roku, jak i kwartał do kwartału.

W trzecim kwartale 2023 roku na rynek trafiło 41,8 mln smartfonów marki, co stanowi najwyższy wolumen od sześciu kwartałów. W tym okresie biznes smartfonowy wygenerował 41,6 mld juanów przychodów, o 13,8% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Co więcej, marża zysku brutto osiągnęła rekordowy poziom 16,6% (wzrost o 7,7 punktów procentowych rok do roku).

Przy okazji producent podał, że na koniec września 2023 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (z wyłączeniem smartfonów, tabletów i laptopów) do platformy AIoT Grupy Xiaomi wzrosła o 25,2,% rok do roku, do 699 mln i już 13,7 mln użytkowników posiada co najmniej pięć podłączonych urządzeń. Dowiedzieliśmy się również, że we wrześniu 2023 roku liczba aktywnych użytkowników MIUI w miesiącu sięgnęła 623 mln (w Chinach 152 mln).