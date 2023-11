Właściciele iPhone’ów masowo kupują sprzęt Xiaomi

Ekosystem Apple i Xiaomi to dwa różne światy, nie tylko z uwagi na różne systemy operacyjne. Okazuje się jednak, że właściciele iPhone’ów bardzo chętnie kupują urządzenia chińskiego producenta.

Nie wszyscy właściciele iPhone’ów zamykają się w ekosystemie Apple

Wiele producentów tworzy własny ekosystem, w ramach którego urządzenia danej marki płynnie współpracują ze sobą, zapewniając użytkownikom wygodę i dostęp do większej liczby funkcji. Apple często stawiane jest za wzór (nie bez powodu), lecz okazuje się, że nie wszyscy klienci dają się zamknąć w „jabłkowym obozie”.

W trakcie 2023 Xiaomi IoT Ecological Partner Conference chiński producent podzielił się zaskakującymi danymi – podał, że aż 45% właścicieli iPhone’ów, korzystających z urządzeń ekosystemowych Xiaomi, posiada ponad 5 inteligentnych sprzętów chińskiej marki. Oznacza to, że nie każdy, kto ma iPhone’a, zamyka się w ekosystemie Apple.

Z drugiej strony, oferta giganta z Cupertino jest ograniczona głównie do urządzeń mobilnych, wearables i komputerów – nie ma on w swoim portfolio, w przeciwieństwie do Xiaomi, sprzętów z segmentu smart home (HomePod/mini to za mało), dlatego klienci poszukują ich u innych producentów. A że Xiaomi oferuje całe mnóstwo takich urządzeń, na dodatek często w niskich cenach, to właściciele iPhone’ów ochoczo kierują swoje kroki właśnie do tej firmy.

Liczba użytkowników ekosystemu Xiaomi stale rośnie

W drugim kwartale 2023 roku sprzedaż produktów IoT i lifestyle’owych zapewniła Xiaomi przychody w wysokości 22,3 mld juanów, o 12,3% większe niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Jednocześnie marża zysku brutto wyniosła 17,6% i była rekordowo wysoka oraz o 3,3 punkty procentowe wyższa rok do roku.

Na koniec czerwca 2023 roku liczba podłączonych urządzeń IoT (bez smartfonów, tabletów i laptopów) sięgnęła 654,5 mln (wzrost o 24,2% rok do roku), a liczba użytkowników, posiadających pięć lub więcej urządzeń podłączonych do platformy IoT Xiaomi, wzrosła o 27,8% rok do roku, do 13 mln. Ponadto w czerwcu 2023 roku liczba aktywnych użytkowników aplikacji Mi Home w miesiącu zwiększyła się do 82,9 mln (wzrost o17,1% rok do roku).

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 3H (źródło: Xiaomi)

Podane przez Xiaomi dane prawdopodobnie nie skłonią jednak producenta iPhone’ow do rozszerzenia oferty o urządzenia z segmentu smart home, nawet jeśli zapewniłoby to mu potężny zastrzyk gotówki – firma z Cupertino skupia się aktualnie na goglach AR/VR Apple Vision Pro, w których – nomen omen – widzi swoją przyszłość.