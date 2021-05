Wszystko wskazuje na to, że Xiaomi nie podzieli losu Huawei. Firma zostanie usunięta z czarnej listy USA

Na początku bieżącego roku do mediów trafiła dość sensacyjna informacja o wpisaniu Xiaomi na tzw. „czarną listę” przez Departament Handlu USA, co wzbudziło obawy czy chiński gigant nie podzieli losów Huawei. Teraz wszystko wskazuje na to, że największy pożar został zażegany, gdyż Xiaomi ma zostać ostatecznie usunięte z listy w najbliższych dniach.

Nowa administracja, stare problemy

Wybory prezydenckie w USA miały być punktem zwrotny w przypadku przyszłości Huawei. Niestety skończyło się tylko na nadziejach. Administracja Joe Bidena zdecydowała się kontynuować politykę twardej ręki w stosunku do chińskiego giganta. Mimo to, głosy płynące ze strony Huawei zapewniają, że firma ma się dobrze i problemy z dostępem do zachodniej technologii nie zagrażają przyszłości producenta.

USA nie zmieniło swojego zdania w stosunku do Huawei

Polityka Huawei na najbliższy czas ma skupiać się na produkcji akcesoriów jak słuchawki, inteligentne zegarki, czy też bardziej zdecydowane wejście w peryferia za sprawą nowych modelów monitorów i telewizorów. W tym wszystkim ma pomóc autorski system HarmonyOS. Wiele wskazuje także na debiut chińskiego producenta w motoryzacji za sprawa systemów wykorzystywanych w samochodach elektrycznych.

Xiaomi chyba już może czuć się bezpiecznie

Kiedy w styczniu bieżącego roku do mediów trafiła wieść o wpisaniu Xiaomi na „czarną listę” przez Departament Handlu USA, sporo ludzi obawiało się najgorszego. Panująca ówcześnie administracja pod wodzą Donalda Trumpa zdecydowała się na taki ruch, oskarżając chińskiego producenta o współpracę z armią Chińskiej Republiki Ludowej. Dowodem na to miało być przyznanie w 2019 roku założycielowi i dyrektorowi generalnemu Xiaomi nagrody „Wybitnego budowniczego chińskiego socjalizmu”.

Xiaomi błyskawicznie wystosowało odpowiedź i odrzuciło zarzuty, a także zapewniało o przestrzeganiu wszystkich praw i regulacji. Kilka miesięcy później Amerykański sąd okręgowy Dystryktu Kolumbii tymczasowo zakazał Departamentowi Obrony USA egzekwowania oznaczenia Xiaomi jako Chińskiej Komunistycznej Firmy Wojskowej.

Wygląda na to, że Xiaomi może spać spokojnie (źródło: Xiaomi)

Bloobmerg dotarł do zgłoszenia, które pojawiło się w amerykańskim sądzie. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych uważa, że ostateczne usunięcie Xiaomi z listy „byłoby właściwie”. Strony uzgodniły, że będzie można przystąpić do negocjowania szczegółowych warunków porozumienia.

W najbliższym czasie możemy spodziewać się pełnego komunikatu. Wygląda na to, że nie będzie przeszkód, aby Xiaomi mogło spokojnie planować współpracę z amerykańskimi producentami sprzętów i technologii, które są niezbędne w dalszym rozwoju firmy.