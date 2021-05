Mocny procesor Snapdragon 860 w smartfonie Xiaomi POCO X3 PRO za 9 stówek – sztos absolutny!

Xiaomi POCO X3 PRO miał swoją premierę w marcu i już wtedy jego cena była bardzo dobra. Teraz można dostać ten smartfon za 899 złotych, a to już jest wybitna okazja!

Wydajność nie do pobicia w tej cenie

Przypomnijmy, czym jest procesor Qualcomm Snapdragon 860. To platforma mobilna, która wydajnością ustępuje tylko najdroższym układom. Główny rdzeń taktuje z częstotliwością 2,96 GHz (!), kolejne trzy – 2,42 GHz, a cztery bardziej energooszczędne rdzenie pracują z częstotliwością do 1,8 GHz. Ten chipset, produkowany w technologii 7 nm jest jednym z najnowszych na rynku. I właśnie on znajduje się na pokładzie Xiaomi POCO X3 PRO, którego możecie dostać za marne 899 złotych!

Reklama

Smartfon znajdziecie w Media Expert, na oficjalnych stronach sklepu Xiaomi oraz w innych sieciach elektromarketów.

Kompletny sprzęt za niewielkie pieniądze

Żeby nie było – w tej cenie dostajemy nie tylko procesor, a kompletnego smartfona z ekranem 6,67″ z częstotliwością odświeżania obrazu w 120 Hz, 6 GB RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej i slotem na dodatkową kartę microSD.

Bateria o pojemności 5160 mAh, ładowana z mocą 33 W przez port USB-C pozwala na długie działanie modułów łączności Wi-Fi, NFC czy Bluetooth 5.0 oraz zapewnia energię dla zestawu aparatów. Na tylnym panelu POCO X3 PRO znajdujemy cztery sensory z matrycami 48 Mpix (Sony IMX582), 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix, z czego ośmiomegapikselowca połączono z obiektywem ultraszerokokątnym 119°. Przedni aparat ma 20 Mpix.

Miłośników tradycyjnych złącz ucieszy fakt, że Xiaomi nie zapomniało o pozostawieniu portu podczerwieni oraz gniazda audio jack 3,5 mm, do którego podłączymy ulubione słuchawki.

„Normalna” cena Xiaomi POCO X3 PRO to 1199 złotych, a uruchomiona dziś promocja potrwa tylko do 13 maja, do wczesnych godzin porannych. Nie ma co czekać – jeśli poszukujecie wydajnego sprzętu do 900 złotych, to w tym momencie nie ma nic lepszego na horyzoncie!