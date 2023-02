Xiaomi przygotowuje nową wersję kultowej opaski. Premiera Mi Band 8 coraz bliżej

Z pewnością pamiętacie, jakim hitem kilka lat temu na rynku wearable stawała się każda kolejna edycja kultowych już opasek Mi Band. W sieci pojawiły się informacje, które potwierdzają, że marka Xiaomi właśnie pracuje nad najnowszą wersją tego urządzenia. Kiedy możemy spodziewać się premiery?

Nowa opaska Xiaomi, na którą nie musisz czekać

Xiaomi, a właściwie submarka Redmi już jakiś czas temu zaprezentowała swoją opaskę Redmi Smart Band 2. Jej prezentacja na rodzimym dla producenta, chińskim rynku odbyła się w grudniu zeszłego roku razem ze smartwatchem Watch 3, a także słuchawkami Buds 4 Lite. Jednak dopiero teraz trafiła na europejski rynek. Urządzenie pojawiło się już na oficjalnej, globalnej stronie producenta wraz z linkiem do oferty na platformie AliExpress, gdzie będzie można kupić Redmi Smart Band 2.

Redmi Smart Band 2 (źródło: Twitter @Sudhanshu1414)

Sprzedaż opaski rozpocznie się 8 lutego i do 12 lutego będzie można nabyć ją w promocyjnej cenie – za 185,37 złotych lub 171,91 złotych z kuponem rabatowym (wystarczy go odebrać przed finalizacją zamówienia). Co dostaniecie za te pieniądze? Producent wyposażył opaskę w 1,47-calowy wyświetlacz TFT, który zapewnia gęstość pikseli na poziomie 247 ppi. Redmi Band 2 jest również bardzo smukły (9,99 mm) i lekki (14,9 grama).

Klienci mają do wyboru aż 6 kolorów silikonowych opasek: oliwkowy, biały, różowy, zielony, niebieski i czarny, a także ponad 100 tarcz zegara. Band 2 jest też wodoodporny (5 ATM) i oferuje ponad 30 trybów sportowych. Opaska będzie monitorować Wasze zdrowie, śledzić puls, poziom natlenienia krwi i jakość snu. Wbudowany akumulator pozwala na działanie od 6 do 14 dni w zależności od sposobu użytkowania. Niestety, na próżno szukać w niej modułu NFC, a na jej niekorzyść przemawia również brak ekranu AMOLED.

Xiaomi Mi Band 8 na horyzoncie

W sieci pojawiają się już informacje dotyczące nowej generacji kultowych opasek Xiaomi. Premiera Mi Band 8 spodziewana jest już w drugim kwartale tego roku i najnowsze doniesienia mogą to potwierdzać. Opaska została dostrzeżona przez Mukula Sharma w bazie certyfikacyjnej IMDA. Niestety, z tej bazy niewiele możemy dowiedzieć się o samym urządzeniu, bowiem nie znajdują się w niej żadne szczegóły dotyczące jego specyfikacji.

Xiaomi Mi Band 8 w bazie IMDA (źródło: Twitter @stufflistings)

Niemniej jednak sam fakt certyfikacji wskazuje na to, że chiński producent przygotowuje się do jego premiery. W bazie IMDA nowa generacji Xiaomi Mi Banda ukrywa się pod nazwą kodową M2239B1. Prawdopodobnie tak, jak w przypadku poprzednich generacji tego urządzenia, najpierw zadebiutuje ono na rodzimym, chińskim rynku.

Na to, by móc kupić je w Europie będziemy musieli zapewne zaczekać kilka tygodni dłużej. Czekacie na premierę najnowszego Mi Banda, czy może zamieniliście już tę kultową serię na jakiegoś smartwatcha?