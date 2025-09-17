Xiaomi ulży człowiekowi w cierpieniu

Zadaniem jednego z najnowszych produktów Xiaomi jest ulżenie człowiekowi w bólu i cierpieniu. To kolejne urządzenie, które trafia do gamy inteligentnych urządzeń chińskiej marki.

Ten sprzęt Xiaomi ma zażegnać bóle kręgosłupa szyjnego

Do linii inteligentnych produktów Xiaomi dołączyła właśnie Mijia Smart Neck Pillow, która pełni rolę masażera, a nie tradycyjnej poduszki. Urządzenie zostało wykonane z miękkiego materiału, który powleczony jest zdejmowalną, łatwą do wyprania poszewką.

Poduszka została wyposażona w pięciostrefową strukturę 3D, odpowiedzialną za podparcie szyi. Co ważne – struktura ta dopasowuje się kształtem do naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego użytkownika. Dzięki temu podczas masażu nacisk jest równomierny i ma być komfortowy podczas dłuższego korzystania z urządzenia.

Xiaomi Mijia Smart Neck Pillow wyposażono w dwie głowice masujące, które napędzane są za pomocą silnika bezszczotkowego. Producent twierdzi, że sprzęt pracuje cicho, emitując około 45 dB (A), a sam mechanizm działania urządzenia ma przypominać tradycyjny masaż symulujący ruchy prawdziwego, „ludzkiego” masażysty. Poduszka może imitować ruchy, takie jak uciskanie, ugniatanie czy ciągnięcie. Ruchy wykonywane są w przód i w tył, a użytkownik może regulować intensywność, korzystając z trzech poziomów.

Mijia Smart Neck Pillow nie tylko zajmie się masowaniem, ale też ogrzaniem karku za pomocą systemu termicznego klasy SPA. Z kolei wbudowany czujnik temperatury NTC ma wspomagać sprzęt w stabilnym i równomiernym rozłożeniu ciepła. Xiaomi deklaruje, że ogrzewanie kręgosłupa szyjnego ma wspomagać w łagodzeniu sztywności oraz wspomagać krążenie krwi.

Mijia Smart Neck Pillow (źródło: Xiaomi Youpin)

Inteligentna poduszka Xiaomi – jakie funkcje są dostępne w aplikacji?

Z racji, że Mijia Smart Neck Pillow jest inteligentnym sprzętem, Xiaomi nie zapomniało o możliwości podłączenia poduszki do systemu Mi Home. Łączność realizowana jest za pośrednictwem NFC, a aplikacja daje dostęp do wielu funkcji sprzętu. Użytkownik może wybrać jeden spośród sześciu zdefiniowanych trybów masażu lub też precyzyjnie regulować czas trwania masażu i dostosowywać jego intensywność w zależności od własnych potrzeb.

Poduszka została też wyposażona we wbudowany akumulator. Zgodnie z informacjami, udostępnionymi Xiaomi, sprzęt może pracować do 100 minut na jednym ładowaniu. Producent twierdzi, że masażer sprawdzi się zarówno na co dzień w warunkach domowych, jak i w podróży.

Xiaomi Mijia Smart Neck Pillow została wprowadzona wyłącznie na chiński rynek na zasadzie crowdfundingu na platformie Youpin. Cenę detaliczną ustalono na 369 juanów (~186 złotych). Specjalna cena premierowa wynosi 269 juanów (~136 złotych).

Warto wspomnieć, że Xiaomi niedawno zaprezentowało m.in. nowy niewielki czytnik e-booków Moaan InkPalm Mini Plus 2, a także serię telewizorów Mini LED Smart TV na 2026 rok.