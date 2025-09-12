Nowy czytnik Xiaomi jest nieduży, a potrafi sporo zapamiętać

Zadebiutował Moaan InkPalm Mini Plus 2, czyli nowy czytnik e-booków, stworzony przez Xiaomi. W niewielkiej obudowie udało się upchnąć momentami nietuzinkową specyfikację.

Jak wygląda specyfikacja Moaan InkPalm Mini Plus 2?

Ponad trzy lata temu miała miejsce premiera Moaan inkPalm Plus, który okazał się być całkiem uroczą i nietypową propozycją na rynku czytników. Teraz debiutuje InkPalm Mini Plus 2, który także zapowiada się nietuzinkowo. Zobaczmy więc, co ma do zaoferowania w kwestii specyfikacji.

Moaan InkPalm Mini Plus 2 wyposażony jest w 5,84-calowy wyświetlacz e-ink o rozdzielczości 1440 x 720 pikseli. Użytkownik ma do wyboru 32 poziomy temperatury barwowej, a także dostępnych jest 256 poziomów skali szarości. Na pokładzie znalazł się układ RK3566 oraz 6 GB RAM. Do tego dochodzi 512 GB przestrzeni na dane. Po co aż tyle gigabajtów w czytniku e-booków? Możliwe, że urządzenie będzie można wykorzystać także w formie przenośnej pamięci na różne dane.

Wypada jeszcze wspomnieć o dostępnych możliwościach bezprzewodowej łączności – Bluetooth 5.1 i dwuzakresowe Wi-Fi. Z kolei łączność kablem realizowana jest z wykorzystaniem wbudowanego USB-C. Pojemność akumulatora wynosi 2250 mAh i ma to zapewnić do dwóch tygodni pracy bez konieczności sięgania po ładowarkę. Natomiast wbudowane głośniki umożliwiają słuchanie audiobooków.

To wszystko działa pod kontrolą Androida 14. Ciekawe, jak będzie wyglądać kwestia aktualizacji. Przydałoby się, aby producent zadbał przynajmniej o poprawki bezpieczeństwa. Wymiary Moaan InkPalm Mini Plus 2 przedstawiają się następująco: 158,9 x 78,6 x 6,9 mm. Waga to 140 g.

Cena Moaan InkPalm Mini Plus 2 i dostępność

Nowy czytnik Xiaomi na chińskim rynku został wyceniony na 1399 juanów, co w przeliczeniu daje około 713 złotych. Niestety, na ten moment nie mam dobrych informacji dla tych, którzy chcieliby kupić go w Polsce. Nie są aktualnie znane plany producenta związane z wdrożeniem urządzenia na europejskie rynki.

Oczywiście należy nastawić się, że w razie premiery cena w Polsce będzie najpewniej nieco wyższa. Mimo tego, Moaan InkPalm Mini Plus 2 mógłby dla części osób okazać się interesującą propozycją.