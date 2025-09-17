Zamawiasz smartwatch, a po 15 minutach przywozi go kurier z Żabki

Żabka rozszerza swoją usługę o nową kategorię produktów. Kurier w ciągu zaledwie 15 minut może dostarczyć Ci smartwatch. Póki co lista dostępnych urządzeń jest mocno ograniczona.

Kurier z Żabki w 15 minut przywiezie Ci wymarzony smartwatch

Żabka Jush jest aplikacją do robienia zakupów z dowozem, które dostarczane są nawet w ciągu 15 minut. Zazwyczaj jednak dostawy te obejmują tzw. produkty szybkorotujące, czyli codziennego użytku. Usługa jest więc najczęściej kojarzona z produktami spożywczymi, takimi jak warzywa, owoce, mięso, nabiał czy pieczywo, a także z chemią gospodarczą oraz produktami kosmetycznymi i higienicznymi.

Teraz sytuacja zmienia się, bo Żabka Jush postanowiła rozszerzyć swoją ofertę i rozpoczęła wdrażanie nowej kategorii do obszaru szybkich dostaw, a jest nią elektronika użytkowa. Sprzedaż stała się możliwa dzięki partnerstwu zawartym pomiędzy Żabką a Samsungiem.

W praktyce oznacza to, że za pośrednictwem Żabka Jush użytkownicy mogą zamówić zegarki i w ciągu zaledwie 15 minut odebrać je od dostawcy pod własnymi drzwiami. Z informacji wynika, że na ten moment oferta obejmuje cztery modele najnowszych smartwatchy południowokoreańskiego producenta:

Sprzedaż zegarków z serii Samsung Galaxy Watch 8 oraz Galaxy Fit 3 już wystartowała. Warto jednak wspomnieć, że usługa Żabka Jush dostępna jest w większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław.

Smartwatche marki Samsung dostępne w usłudze Żabka Jush (źródło: Samsung)

Jak zamawiać smartwatche z dostawą w 15 minut w Żabka Jush?

Podstawą działania usługi Żabka Jush jest oczywiście aplikacja – dostępna zarówno na Androida, jak i iOS. Po pobraniu apki, założeniu konta i zalogowaniu się, wystarczy przejść do zakładki Sklep lub wyszukać to, co akurat jest Ci potrzebne. Każdy produkt, który masz zamiar zamówić, wrzucasz do koszyka.

Warto pamiętać, że niektóre produkty są dostępne w promocji lub niższej cenie z kodem rabatowym. Po skompletowaniu Twojego koszyka przekazujesz zamówienie i opłacasz je. Pozostaje Ci już tylko oczekiwanie na kuriera.

Smartwatche marki Samsung dostępne w usłudze Żabka Jush (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Na koniec warto przypomnieć, że ekspresowe dostawy sprzętu elektronicznego oferuje również Media Markt – zamówienie dostarczy w ciągu 90 minut dostawca z Uber Direct.