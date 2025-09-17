Bigme Hibreak Pro Color
Bigme Hibreak Pro Color (fot. Bigme)
Smartfony

Czytnik ebooków zamiast smartfona? Wcale nie musisz wybierać

Oficjalnie zaprezentowany został Bigme Hibreak Pro Color. To nie pierwsze urządzenie tego producenta, które łączy w sobie funkcjonalność smartfona i czytnika e-booków. Po raz pierwszy jednak mamy do czynienia równocześnie z łącznością 5G i kolorowym wyświetlaczem.

Smartfon i czytnik e-booków w jednym to już rzeczywistość

Od pewnego czasu na polskim rynku dostępny jest smartfon Bigme Hibreak Pro, który równocześnie jest czytnikiem e-booków. Został wyposażony w 6,13-calowy wyświetlacz E Ink zapewniający komfortowe czytanie treści, a także szybki procesor sparowany z 8 GB RAM, akumulator o pojemności 4500 mAh czy aparat o rozdzielczości 20 Mpix. Całość opiera się na systemie Android 14 i obsługuje dwie karty SIM, umożliwiając korzystanie z sieci 5G.

Takie urządzenie może równocześnie pełnić funkcję czytnika e-booków i smartfona, choć sporym ograniczeniem jest fakt, że wyświetlacz obsługuje jedynie skalę szarości. Świadomy tego, że dla wielu osób może to być bariera nie do przejścia, producent przygotował nowy wariant z – dobrze się domyślasz – kolorowym ekranem.

Smartfon i czytnik e-booków z kolorowym ekranem w jednym. Specyfikacja Bigme Hibreak Pro Color może się podobać

Oto Bigme Hibreak Pro Color – czytnik e-booków, a zarazem smartfon wyposażony w kolorowy wyświetlacz typu E Ink Kaleido 3 o przekątnej 6,13 cala. Oferuje rozdzielczość 1648×848 pikseli w odcieniach szarości oraz 824×412 pikseli w kolorze (nawet wtedy można jednak mówić o przyzwoitym zagęszczeniu pikseli – na poziomie 150 PPI).

Podstawowe elementy specyfikacj nowego smartfona są natomiast takie same, jak w przypadku wersji monochromatycznej. Mamy tu zatem:

  • 8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) o częstotliwosci taktowania 2,6 GHz,
  • 8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki,
  • akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 18 W,
  • aparat 20 Mpix z tyłu oraz aparat 5 Mpix do selfie,
  • skaner linii papilarnych z boku,
  • dwa gniazda SIM oraz modem 5G,
  • moduły Wi-Fi, Bluetooth i NFC do płatności zbliżeniowych,
  • a także system Android 14.

Jest to także całkiem kompaktowe urządzenie. Jego wymiary to 159,8×80,9×8,9 mm, a waga wynosi 193 gramy.

Bigme Hibreak Pro Color (fot. Bigme)

Wyświetlacz E Ink nie zapewnia tak dobrych kolorów ani wysokiej dynamiki jak LCD czy OLED. Można jednak liczyć na 30 klatek na sekundę, więc do codziennych zastosowań wielu osobom powinno to w zupełności wystarczyć. Równocześnie taki panel jest znacznie przyjaźniejszy dla oczu i bardziej energooszczędny.

Smartfon tego rodzaju może więc okazać się strzałem w dziesiątkę nie tylko dla osób, które równocześnie poszukują czytnika e-booków, ale też użytkowników uzależnionych od scrollowania, którzy chcieliby z tym nieco przystopować.

Ile kosztuje smartfon Bigme Hibreak Pro Color?

Smartfon Bigme Hibreak Pro Color został wyceniony na 399 dolarów (~1435 złotych), a jego sprzedaż wystartuje w październiku 2025 roku. Niewykluczone, że w którymś momencie urządzenie zadebiutuje także w Polsce – podobnie jak miało to miejsce w przypadku modelu Bigme Hibreak Pro z monochromatycznym wyświetlaczem E Ink. Aktualnie można go w naszym kraju kupić za 1899 złotych.

Gdzie kupić?

Bigme Hibreak Pro

ok. 1899 zł
(Przybliżona cena z dnia: 17 września 2025)
Media Expert
Allegro
Komputronik
