Oficjalnie zaprezentowany został Bigme Hibreak Pro Color. To nie pierwsze urządzenie tego producenta, które łączy w sobie funkcjonalność smartfona i czytnika e-booków. Po raz pierwszy jednak mamy do czynienia równocześnie z łącznością 5G i kolorowym wyświetlaczem.

Smartfon i czytnik e-booków w jednym to już rzeczywistość

Od pewnego czasu na polskim rynku dostępny jest smartfon Bigme Hibreak Pro, który równocześnie jest czytnikiem e-booków. Został wyposażony w 6,13-calowy wyświetlacz E Ink zapewniający komfortowe czytanie treści, a także szybki procesor sparowany z 8 GB RAM, akumulator o pojemności 4500 mAh czy aparat o rozdzielczości 20 Mpix. Całość opiera się na systemie Android 14 i obsługuje dwie karty SIM, umożliwiając korzystanie z sieci 5G.

Takie urządzenie może równocześnie pełnić funkcję czytnika e-booków i smartfona, choć sporym ograniczeniem jest fakt, że wyświetlacz obsługuje jedynie skalę szarości. Świadomy tego, że dla wielu osób może to być bariera nie do przejścia, producent przygotował nowy wariant z – dobrze się domyślasz – kolorowym ekranem.

Smartfon i czytnik e-booków z kolorowym ekranem w jednym. Specyfikacja Bigme Hibreak Pro Color może się podobać

Oto Bigme Hibreak Pro Color – czytnik e-booków, a zarazem smartfon wyposażony w kolorowy wyświetlacz typu E Ink Kaleido 3 o przekątnej 6,13 cala. Oferuje rozdzielczość 1648×848 pikseli w odcieniach szarości oraz 824×412 pikseli w kolorze (nawet wtedy można jednak mówić o przyzwoitym zagęszczeniu pikseli – na poziomie 150 PPI).

Podstawowe elementy specyfikacj nowego smartfona są natomiast takie same, jak w przypadku wersji monochromatycznej. Mamy tu zatem:

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) o częstotliwosci taktowania 2,6 GHz,

8 GB RAM i 256 GB pamięci na pliki,

akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 18 W,

aparat 20 Mpix z tyłu oraz aparat 5 Mpix do selfie,

skaner linii papilarnych z boku,

dwa gniazda SIM oraz modem 5G,

moduły Wi-Fi, Bluetooth i NFC do płatności zbliżeniowych,

a także system Android 14.

Jest to także całkiem kompaktowe urządzenie. Jego wymiary to 159,8×80,9×8,9 mm, a waga wynosi 193 gramy.

Bigme Hibreak Pro Color (fot. Bigme)

Wyświetlacz E Ink nie zapewnia tak dobrych kolorów ani wysokiej dynamiki jak LCD czy OLED. Można jednak liczyć na 30 klatek na sekundę, więc do codziennych zastosowań wielu osobom powinno to w zupełności wystarczyć. Równocześnie taki panel jest znacznie przyjaźniejszy dla oczu i bardziej energooszczędny.

Smartfon tego rodzaju może więc okazać się strzałem w dziesiątkę nie tylko dla osób, które równocześnie poszukują czytnika e-booków, ale też użytkowników uzależnionych od scrollowania, którzy chcieliby z tym nieco przystopować.

Ile kosztuje smartfon Bigme Hibreak Pro Color?

Smartfon Bigme Hibreak Pro Color został wyceniony na 399 dolarów (~1435 złotych), a jego sprzedaż wystartuje w październiku 2025 roku. Niewykluczone, że w którymś momencie urządzenie zadebiutuje także w Polsce – podobnie jak miało to miejsce w przypadku modelu Bigme Hibreak Pro z monochromatycznym wyświetlaczem E Ink. Aktualnie można go w naszym kraju kupić za 1899 złotych.