Xiaomi ściąga pomysły od Google, ale komu to przeszkadza?

Chiński producent chętnie i często przygląda się segmentowi smartfonów z najwyższej półki, by później sugerować się zauważonymi funkcjami. Sprawdźmy, czym cechować się będzie model od Xiaomi z klapką i co podpatrzono u Google.

Już za niecały miesiąc swój debiut zanotuje Xiaomi 12 Ultra. W tym wypadku klienci będą mieli do czynienia ze sprzętem z wyższej półki, z uwagi na prawdopodobnie bardzo wysoką cenę i dobre parametry. To jednak nie koniec tegorocznych premier – przedsiębiorstwo z Pekinu chce w tym roku wypuścić na rynek coś nowego, a dokładniej model okraszony dopiskiem Flip. Czeka nas konkurencja dla Samsunga?

Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition (źródło: Samsung)

Składany smartfon od Xiaomi?

Co powiecie na chińską wersję Samsunga Galaxy Z Flip 3? Istnieje spora szansa, że jeszcze tego roku będzie nam dane ujrzeć taki model w wykonaniu Xiaomi. Producent przejawia spore zainteresowanie segmentem składanych smartfonów i wydaje się, że podobna konstrukcja jest zaledwie kwestią czasu. Nie mamy jeszcze co prawda żadnych oficjalnych zapowiedzi, ale firma zdążyła już opatentować projekty nadchodzącego urządzenia w China National Intellectual Property Administration (CNIPA).

Co w pierwszej kolejności rzuca się w oczy? Na pewno poziomy pasek modułu aparatów, który jest dość mocno podobny do tego znanego ze smartfonów Google Pixel 6. Nie znamy jednak samych szczegółów odnośnie zastosowanej technologii. 3 otwory mogą jednak sugerować wykorzystanie dwóch obiektywów i przeznaczenie tym samym jednego z otworów na np. lampę LED.

Inną rzeczą, którą można wywnioskować ze szkiców jest brak wcięcia w ekranie. To z kolei może oznaczać wykorzystanie technologii z obiektywem ukrytym pod warstwą wyświetlacza.

Co jeszcze widać na zaprezentowanych grafikach? Port USB typu C umiejscowiony na spodzie wraz z kratką głośnika i tacką na karty SIM. Przyciski od sterowania głośnością i blokadą/zasilaniem znaleźć można na panelu z prawej strony.

Na ten moment to niestety wszystkie informacje. Wszak mamy do czynienia jedynie ze szkicami projektowymi. Ciekawe, czy Xiaomi rzeczywiście planuje skonstruować podobny sprzęt – i czy będzie go sprzedawać równie skutecznie, jak Samsung swojego Galaxy Z Flip 3.