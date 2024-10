Xiaomi odświeżone, na rękach noszone. Jest nowa opaska i smartwatch

Xiaomi uzupełnia wachlarz nowości zaprezentowanych podczas rozbudowanego wydarzenia o dwa gadżety dla fanów wearable. Są to: opaska Band 9 Pro i zegarek Watch S4.

Xiaomi Band 9 Pro

Xiaomi zaprezentowało dziś dwie naręczne nowości. Pierwszą z nich jest opaska Band 9 Pro, która właściwie jest bardziej smartwacthem niż smatbandem, ale nie niech tam już producentowi będzie ;)

Xiaomi Band 9 Pro (źródło: Xiaomi | Weibo)

Nadal mamy do czynienia z zegarkiem opaską, która oparta jest na planie prostokątnej koperty z zaokrąglonymi rogami. Obudowę zaprojektowano jako rzecz ze stopu aluminium, symetrycznymi ramkami ekranu. Styl nadają tu skórzane paski.

Najważniejszym elementem urządzenia jest 1,74-calowy wyświetlacz AMOLED 2,5D o jasności do 2000 nitów, pracujący w rozdzielczości 336 × 480 pikseli (co daje 336 ppi). Wśród modułów łączności znajdziemy GPS (GNSS) i Bluetooth 5.4 z NFC. Na liście czujników pojawił się akcelerometr, żyroskop, sensor geomagnetyczny, optyczny czujnik tętna i poziomu natlenienia krwi oraz sensor światła.

Bateria o pojemności 350 mAh ma wytrzymać nawet 21 dni, a w trybie wyświetlania Always On Display – do 10 dni. Akumulator uzupełni energię w 75 minut dzięki funkcji szybkiego ładowania. Wszystko to zamknięto w zgrabnej puszeczce o wymiarach 43,27 × 32,49 × 10,8 mm oraz wadze 24,5 g, odpornej na wodę do 5 ATM.

Funkcje fitness obejmują możliwość wybierania treningów spośród ponad 150 typów aktywności oraz zaawansowaną analizę biegania i pływania. Możliwe jest ciągłe monitorowanie tętna, saturacji krwi, śledzenie snu oraz cyklu menstruacyjnego. System HyperOS 2 umożliwia łączność ze smartfonem i wyświetlanie powiadomień, a także personalizację podczas wybierania ponad 100 tarcz zegarka.

Xiaomi Band 9 Pro jest dostępny w dwóch wersjach: wariant z opaską TPU kosztuje 399 juanów (~225 złotych), a opcja z opaską skórzaną kosztuje 449 juanów (~255 złotych).

Xiaomi Watch S4

Oprócz smartwatcho-podobnej opaski, chiński producent zaprezentował też inteligentny zegarek o bardziej klasycznym kształcie. Cechami, które go wyróżniają jest wyposażenie w eSIM w jednej z wersji oraz konstrukcja z wymiennym pierścieniem i obrotową, klikalną koronką.

Xiaomi Watch S4 (źródło: Xiaomi | Weibo)

Obudowa zegarka została wykonana ze szczotkowanego aluminium, dzięki czemu zyskała na fakturze. W ten sposób czasomierz sprawia wrażenie produktu z górnej półki. Ekran AMOLED o średnicy 1,43 cala charakteryzuje się działaniem w rozdzielczości 466 x 466 pikseli i oferuje maksymalną jasność 2200 nitów. Zegarek jest odporny na zanurzenie w wodzie do 5 ATM.

Czołowe funkcje obejmują dokładne śledzenie pozycji dzięki GPS, obsługę gestu pstryknięcia palcami, planowanie trasy AI, a także pracę w jednym ze 150 trybów sportowych. Poza tym – standardowo – mamy też codzienne śledzenie innych aktywności, wykrywanie upadków, monitorowanie snu oraz opcję prowadzenia treningów oddechowych. Do zestawu czujników obecnych w Band 9 Pro można dodać barometr. Bluetooth 5.2 umożliwia współpracę z modułem NFC.

Bateria urządzenia ma pojemność 486 mAh i ma wystarczyć na 7 dni standardowego użytkowania oraz maksymalnie 3 dni przy korzystaniu z LTE. Wersja podstawowa (bez eSIM) powinna wytrzymać nawet 15 dni bez ładowarki lub 5 dni z włączonym Always On Display.

Wersja e-SIM ze skórzanym paskiem kosztuje 1199 juanów (~680 złotych), a opcja Bluetooth – 999 juanów (~570 złotych).

Jak na razie, smartband oraz smartwatch dostępne są tylko w Chinach.