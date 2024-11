Gemini otrzymuje jeszcze więcej funkcji Asystenta Google

Google ponownie aktualizuje swojego bota sztucznej inteligencji. Gemini obsługuje teraz jeszcze więcej funkcji, które dotychczas należały wyłącznie do Asystenta Google. Jakimi smart urządzeniami może już sterować?

Chatbot Google’a ma dostęp do coraz wygodniejszych funkcji

Asystent Gemini jest intensywnie rozwijany przez Google, jednak jego funkcjonalność póki co była bardzo ograniczona. Choć bot spełnia się w wyszukiwaniu informacji, może prowadzić rozmowę na żywo (wyłącznie po angielsku), a także wygenerować obraz w oparciu o najnowszy model Imagen 3, to nadal daleko mu do funkcji znanych z Asystenta Google.

Gemini jest dużo bardziej wszechstronny i może wspomagać użytkownika na wielu etapach – nie tylko w poszukiwaniu informacji i pomysłów, ale także w tworzeniu notatek, list czy wydarzeń. Google sukcesywnie dodaje kolejne opcje – bot m.in. może uruchamiać już rutyny, choć nadal włącza je za pośrednictwem starego, dobrego asystenta.

Gemini steruje już inteligentnym domem

Teraz technologiczny gigant z Mountain View wspomniał na stronie pomocy o kolejnych możliwościach bota. Przedsiębiorstwo wydało rozszerzenie systemu Google Home dla Gemini, dzięki któremu użytkownik będzie mógł zarządzać inteligentnymi urządzeniami domowymi głosowo w aplikacji.

Funkcja została udostępniona na smartfonach i tabletach z systemem Android. Można z niej skorzystać wyłącznie na kontach uczestniczących w tzw. „Publicznej wersji przedpremierowej” – jeśli jesteś zapisany do testowej wersji Google Home, możesz już swobodnie używać chatbota do sterowania swoimi urządzeniami.

Jak to przebiega w praktyce? Wystarczy, że otworzysz aplikację Gemini i wprowadzisz polecenie np. „Włącz oświetlenie” lub „Włącz odkurzacz”. Co ważne, funkcja działa tylko w trybie głosowym i jest obsługiwana w języku polskim.

Polecenie „Włącz odkurzacz” (screen z aplikacji Gemini: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Czy Gemini obsługuje wszystkie urządzenia z Google Home?

Na stronie pomocy Google wspomina, że nowa funkcja bota obejmuje urządzenia domowe, takie jak światła, gniazdka, przełączniki, klimatyzatory, termostaty, grzejniki, wentylatory, zasłony, żaluzje, okiennice, telewizory, głośniki, pralki, ekspresy do kawy oraz odkurzacze. Gemini póki co nie sprawdzi się w przypadku urządzeń zabezpieczających, a więc nie otworzy ani nie zamknie bram, zamków, drzwi czy nie włączy/wyłączy kamer oraz nie uruchomi transmisji strumieniowej wideo z kamer.