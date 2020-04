Na to czekamy! Xiaomi wprowadzi na rynek składany smartfon

Jeszcze trochę czasu minie zanim składane smartfony trafią pod strzechy, ale proces ten już się rozpoczął i coraz bardziej przyspiesza. Niewątpliwie dodatkowo pobudzi go premiera urządzenia marki Xiaomi. Wiele wskazuje na to, że producent może wprowadzić je na rynek już w tym roku.

Kiedy Samsung i Huawei zaprezentowali swoje pierwsze składane smartfony (obaj zrobili to pod koniec lutego 2019 roku), stało się jasne, że przed nimi jeszcze długa droga, aby podbić serca klientów. Oczywiście, wszystkie nowości są drogie, lecz w tym przypadku producenci doszli do niespotykanych do tej pory w segmencie smart-telefonów poziomów (Galaxy Fold kosztuje w Polsce 9000 złotych, a Mate X w Chinach równowartość ponad 10 tysięcy złotych).

O ile jednak Huawei nadal utrzymuje ten pułap cenowy (Mate Xs w Polsce sprzedawany jest za 9999 złotych), to Samsung zdecydował się wprowadzić na rynek o wiele tańszy składany smartfon. Za Galaxy Z Flip trzeba zapłacić w naszym kraju „tylko” 6600 złotych, czyli aż o 2400 złotych mniej niż za Galaxy Fold, a jednocześnie oferuje on świetną, topową specyfikację. Oszczędności udało się zapewne uzyskać, stosując m.in. znacznie mniejsze ekrany i mniej rozbudowany aparat główny.

Podobny do Galaxy Z Flip, składany smartfon wprowadziła do sprzedaży także Motorola, jednak nowa Motorola RAZR zainteresuje przede wszystkim osoby, które mają sentyment do RAZR V3. Model ten kosztuje bowiem więcej (7299 złotych), a oferuje znacznie słabszą specyfikację techniczną – największą zaletą i jej największym wyróżnikiem jest wyjątkowo cienka konstrukcja, niczym brzytwa.

Xiaomi wprowadzi na rynek składany smartfon

Coraz więcej wskazuje na to, że składane smartfony z klapką będą zauważalnie tańsze niż hybrydy smart-telefonów i tabletów. Świetną wiadomością jest więc ta, że podobne urządzenie chce dołączyć do swojej oferty również Xiaomi. Jak bowiem donosi południowokoreański serwis ZDNet Korea, Chińczycy podobno zgłosili do Samsung Display chęć zakupu możliwych do wielokrotnego składania i rozkładania wyświetlaczy o formacie przeznaczonym do konstrukcji typu clamshell.

Co ciekawe, koreańska firma na razie nie jest w stanie dostarczyć ich Xiaomi, ponieważ priorytetowo traktuje zamówienia od Samsung Electronics – na horyzoncie bowiem premiera Galaxy Fold 2. Niewykluczone jednak, że już w drugiej połowie 2020 roku uda jej się zoptymalizować produkcję i wypełnić zamówienie chińskiej marki.

Xiaomi wcześniej może natomiast wykorzystać możliwe do wielokrotnego zginania wyświetlacze od BOE i CSOT, czyli dwóch największych producentów ekranów w Chinach (dostarczają oni panele do nowej Motoroli RAZR – BOE 100 tysięcy miesięcznie, CSOT 50 tysięcy). Źródło z branży twierdzi jednak, że produkty ww. firm i Samsung Display dzieli duża przepaść jakościowa.

Niewykluczone, że Xiaomi zastosuje także wyświetlacze od LG Display, ponieważ oba przedsiębiorstwa ściśle współpracują ze sobą w kwestii ekranów OLED do telewizorów. Koreańczycy mają w tym trochę doświadczenia, gdyż dostarczali podobne do Huawei Mate X.

Nie wiadomo, kiedy Xiaomi wprowadzi na rynek swój pierwszy składany smartfon, ale pewne jest, że będzie to konstrukcja z klapką. Bardzo możliwe, że urządzenie zostanie zaprezentowane już w tym roku, bowiem producent nie powinien mieć problemu z pozyskaniem elastycznych wyświetlaczy.

