Biedronka pożałuje tej promocji

Jedna z promocji w Biedronce bardzo nie spodobała się Prezesowi UOKiK. Po ponad roku zdecydowano, aby nałożyć na nią karę, przekraczającą 100 milionów złotych. Wszystko przez pomijanie istotnych informacji dotyczących warunków akcji promocyjnych.

Biedronka znów naraziła się UOKiK

Skomplikowane promocje w sklepach to nasza codzienność. Aktywacja kuponów, wpisanie numeru telefonu, zeskanowanie karty lub specjalnych kodów z aplikacji to ta zdecydowanie łatwiejsza ich część. Zdarza się jednak, że organizator „wyjątkowych okazji” wprowadza klientów w błąd.

Według UOKiK taka sytuacja miała miejsce 31 stycznia i 14 lutego 2024 roku, kiedy to sieć sklepów Biedronka zaanonsowała dwie akcje promocyjne – Specjalna Środa oraz Walentynkowa Środa. Klienci byli zachęcani do zakupu konkretnych produktów – w zamian mieli otrzymać specjalny kupon Zwrot 100% na voucher. Z czasem okazało się jednak, że reklamowana w wielu kanałach akcja promocyjna nie jest taka oczywista.

Konsumenci nie mogli wykorzystać otrzymanego vouchera na zakup dowolnego asortymentu. Musieli przeznaczyć środki z kuponu na produkty z wybranej przez Biedronkę kategorii, zwykle niezwiązanej z asortymentem, za który otrzymano voucher. Dowiadywali się jednak o tym dopiero po zrobieniu zakupów, dokonaniu płatności i otrzymaniu papierowego vouchera wydrukowanego z kasy.

W teorii konsument miał otrzymać voucher o równowartości zakupu na kolejne sprawunki. W praktyce jednak klienci, np. kupując ptasie mleczko, otrzymywali voucher na zakup soków o minimalnej wartości 25 złotych. Takich przykładów jest więcej: za parówki klient dostał voucher na owoce i warzywa, za czekoladę – voucher na kosmetyki, a za mięso – kupon na napoje lub słodycze.

Potężna kara dla Biedronki za wprowadzanie konsumentów w błąd

Urząd wziął pod lupę Biedronkę już w listopadzie 2024 roku, a teraz wreszcie podjęto decyzję. Według UOKiK akcja promocyjna Zwrot 100% na voucher wprowadzała klientów w błąd. W związku z tym Tomasz Chróstny – Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – nałożył na sieć handlową Biedronka karę w wysokości blisko 105 milionów złotych.

Prezes UOKiK podkreśla, że Biedronka w reklamach akcji pominęła bardzo istotne informacje i warunki akcji promocyjnych, w tym ich ograniczenia. Ponadto konsumenci nie mieli realnej możliwości zapoznania się z rzeczywistymi warunkami akcji promocyjnych w momencie, gdy – zachęceni reklamą – decydowali się z nich skorzystać.

W związku z tym UOKiK nałożył na spółkę Jeronimo Martins Polska karę sięgającą niemalże 105 milionów złotych. Urząd podkreśla jednak, że decyzja nie jest prawomocna, a przedsiębiorstwo może złożyć odwołanie do sądu.

To kolejny raz, gdy Biedronka naraziła się UOKiK. We wrześniu 2025 roku wspominaliśmy, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty spółce oraz trzem menedżerom w sprawie naruszenia zbiorowych interesów klientów.