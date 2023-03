Robot sprzątający to sprzęt, bez którego coraz trudniej wyobrazić sobie codzienne porządki

Artykuł sponsorowany

Czy czasami jesteś zmęczony spędzaniem wielu godzin na sprzątaniu domu i chciałbyś znaleźć łatwiejszy sposób na utrzymanie domu w czystości i porządku? Jeśli tak, to robot sprzątający jest urządzeniem, które z pewnością ułatwi Ci życie. Dzisiaj pochylimy się na moment właśnie nad tym sprzętem. Przed zakupem takiego urządzenia warto wiedzieć, jakie rodzaje robotów dostępne są na rynku i czy w ogóle warto je kupić.

Dlaczego warto?

Można powiedzieć, że roboty sprzątające to obecnie jedne z bardziej pożądanych urządzeń domowych. To nie tylko zwykłe gadżety, ale również potężne narzędzia, które pozwalają zaoszczędzić czas i energię, które zwykle poświęcalibyśmy na sprzątanie naszych domów czy mieszkań. Dlaczego warto zastanowić się nad zakupem takiego robota?

Bez wątpienia jednym z głównych powodów, dla których warto kupić robota sprzątającego, jest to, że pozwala zaoszczędzić sporo czasu. Dzięki temu urządzeniu nie musimy już samodzielnie odkurzać czy czyścić podłóg. Robot sam wykonuje te zadania, pozwalając nam skupić się na innych, ważniejszych sprawach lub po prostu na odpoczynku.

Robot sprzątający to oczywiście nie tylko oszczędność czasu. Ten sprzęt pomoże zdecydowanie lepiej zadbać o czystość w naszym domu. Nie oszukujmy się, niemal nikt z nas nie odkurza go przecież codziennie. Drobiny kurzu, które gromadzą się na posadzkach, mogą negatywnie wpłynąć na nasze zdrowie i samopoczucie. Robot sprzątający może usuwać go codziennie, tym samym poprawiając jakość powietrza w naszym mieszkaniu, za co szczególnie docenią go alergicy. Z kolei jeśli mieszkacie razem ze swoim pupilem, z pewnością macie problem z wszechobecną sierścią walającą się po podłodze. Robot sprzątający może rozwiązać również ten problem.

Kolejną z zalet, która docenicie po kupnie takiego urządzenia, jest po prostu to, że robot sprzątający jest znacznie cichszy niż tradycyjny odkurzacz. Bez problemu można więc również pracować lub wypoczywać podczas jego pracy. Nie narazicie się również swoim sąsiadom, jeśli będziecie musieli odkurzyć dom podczas trwania ciszy nocnej. Ponadto taki autonomiczny odkurzacz zajmuje zdecydowanie mniej miejsca od tradycyjnego, a nawet pionowego. Jest to więc dobre rozwiązanie również dla tych, którym zależy, by zaoszczędzić miejsce w mieszkaniu.

Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential (źródło: Xiaomi)

Rodzaje robotów sprzątających

Tak, jak przeczytaliście nieco wyżej, roboty sprzątające to niezwykle wygodne urządzenia, które pozwalają zaoszczędzić czas i energię. Jeśli zastanawiacie się nad zakupem takiego urządzenia, to wziąć pod uwagę rodzaj powierzchni, do jakiej będzie on stosowany. Na rynku dostępne są trzy główne rodzaje robotów sprzątających: odkurzający, mopujący oraz hybrydowy.

Robot odkurzający to idealne rozwiązanie, które z powodzeniem zastąpi tradycyjny odkurzacz, sprzątając powierzchnie dywanów, paneli drewnianych, płytek z kurzu, sierści, pyłków i innych zanieczyszczeń. Z kolei robot mopujący to przydatny sprzęt, który pozwoli zaoszczędzić czas i męczącą pracę przy myciu podłóg. Jest wyposażony w specjalny zbiornik na wodę, który nawilża powierzchnię, a następnie przeciera ją specjalną czyszczącą ściereczką z mikrofibry. Obracające się rotacyjnie głowice mopują podłogę, przy równoczesnym podawaniu czystej wody na ściereczki.

Jeśli nie możesz zdecydować pomiędzy tymi dwoma typami, nic straconego. Twój wybór powinien wówczas paść na urządzenie, które jednocześnie sprząta i mopuje, czyli robota hybrydowego. To połączenie tradycyjnych odkurzaczy i mopów. Dzięki niemu nie tylko możesz zapomnieć o bieganiu po mieszkaniu z odkurzaczem, ale też szmatą do podłóg lub mopem.

Na rynku dostępnych jest naprawdę sporo modeli różnych producentów. Wśród nich jest również robot sprzątający Xiaomi – marki dobrze znanej z produkcji smartfonów, cechujących się dobrym stosunkiem jakości do ceny. W szerokiej gamie robotów Xiaomi z pewnością każdy zainteresowany zakupem takiego urządzenia znajdzie coś dla siebie.

Jeżeli chętniej sięgacie po sprzęty, które cieszą się popularnością wśród użytkowników, warto zwrócić uwagę na model Roborock S7. To robot łączący w sobie funkcje odkurzacza i mopa. Możecie sterować nim za pomocą aplikacji, a poza tym ma na swoim pokładzie kilka ciekawych bajerów, takich jak np. automatyczne wykrywanie dywanów.

Roborock S7 (źródło: Roborock)

Na co zwrócić uwagę?

Planując zakup robota sprzątającego, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych parametrów, które wpłyną na jego funkcjonalność oraz skuteczność w sprzątaniu. Pierwszym ważnym aspektem są czujniki ruchu, które pozwalają na inteligentne poruszanie się urządzenia po pomieszczeniach. Dzięki temu robot skutecznie unika przeszkód, takich jak schody czy meble, a także reaguje na różne rodzaje podłoża oraz poziomy czyszczenia.

Drugim ważnym parametrem jest moc silnika, która wpływa na skuteczność pracy szczotek i systemu ssącego. Im większa moc, tym bardziej efektywny jest robot w usuwaniu kurzu i brudu. Warto także zwrócić uwagę na pojemność zbiornika na odpady i wodę, które wpłyną na konieczność wymiany tych elementów oraz częstotliwość sprzątania.

Kolejnym ważnym aspektem jest pojemność akumulatora i obecność stacji dokującej. Im dłużej robot może pracować bez ładowania, tym wygodniejsze jest korzystanie z niego. Warto również zwrócić uwagę na obecność filtra oczyszczającego powietrze, szczególnie w przypadku osób cierpiących na alergie czy astmę. Ważne jest również, by w specyfikacji zwrócić uwagę na pozycję „natężenie dźwięku” generowanego przez robota. Nowoczesne modele są zazwyczaj bardzo ciche.

Odpowiednio dobrany do twojego mieszkania model robota sprzątającego może sprawić, że nie tylko będziesz mieć nieco mniej domowych obowiązków. Może być to sprzęt, który na tyle polubisz, że po krótkim czasie nie będziesz mógł wyobrazić sobie życia bez tego udogodnienia.

Tekst powstał na zlecenie RTV Euro AGD i zawiera lokowanie robotów sprzątających dostępnych w sklepie