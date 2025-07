Banki zaoferują nową usługę. Przyda się na wakacjach

W ofercie wybranych banków, świadczących usługi w Polsce, pojawi się przydatna usługa. Dzięki niej dostęp do internetu za granicą ma stać się jeszcze łatwiejszy. Operatorem tej nowości będzie Autopay.

Nowa usługa Autopay trafi do banków

eSIM to wirtualna wersja karty SIM, której nie da się zgubić czy zniszczyć ani fizycznie instalować w smartfonie, tablecie lub smartwatchu. Rozwiązanie to po raz pierwszy znalazło zastosowanie w 2016 roku i stało się kolejnym krokiem w kierunku miniaturyzacji tradycyjnych, plastikowych kart.

Jedną z najważniejszych zalet eSIM jest możliwość wykupienia dostępu do internetu w każdym regionie świata. Coraz więcej operatorów działających w Polsce oferuje karty eSIM, a od marca 2024 roku eSIM znajduje się także na liście usług Revolut. Wygląda jednak na to, że wkrótce te wirtualne karty staną się też dostępne w bankach działających w Polsce.

Autopay wprowadza nową usługę dodaną w postaci kart eSIM. Usługa jest dostępna na całym świecie, w ponad 1200 wariantach pakietów, gwarantując użytkownikom globalny dostęp do sieci. Wszystko to w ramach bankowości elektronicznej instytucji finansowych współpracujących ze spółką. Przypomnę krótko, że system Autopay skupia się przede wszystkim na usługach opłacania przejazdów za autostrady, parkingi, myjnie oraz winiety. Warto zaznaczyć, że od sierpnia 2024 roku możemy kupić winietę na jeden dzień do Słowacji, co idealnie sprawdzi się w trakcie krótkich wypadów w góry czy do aquaparku.

Co wiadomo na temat zapowiadanej usługi eSIM Autopay?

Obecnie nie wiadomo, który bank miałby jako pierwszy wdrożyć tę usługę. Jak jednak zaznacza portal Cashless, kilka lat temu, gdy Autopay wprowadzał jedną ze swoich innowacyjnych usług, najpierw mogli z niej skorzystać klienci Millennium Bank. Może więc również teraz tak będzie.

Wiadomo natomiast, że aktywacja usługi eSIM w bankowości elektronicznej ma być łatwa. Warto jednak pamiętać, iż nie każdy smartfon jest kompatybilny z technologią eSIM – urządzenie musi być wyposażone we wbudowany moduł (chip). Jeśli posiadasz zgodny smartfon i usługa stanie się już dostępna, wystarczy, że wybierzesz odpowiedni pakiet, wypełnisz formularz oraz opłacisz zamówienie. Potem pozostanie ci tylko aktywować w ustawieniach urządzenia wykupioną kartę wirtualną.