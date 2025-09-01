Xiaomi wypuszcza tablet dla dzieci. To nie zabawka

Tablet dla dzieci to nierzadko urządzenie o kiepściutkiej specyfikacji, a jego jedynym wyróżnikiem jest to, że ma dużą, kolorową obudowę. Ta ostatnia charakteryzuje też najnowszą propozycję firmy Xiaomi, ale poza tym jest to jednak pełnoprawny sprzęt, na który jak najbardziej skusić mogliby się także dorośli.

Tablet Xiaomi dla dzieci? Oto Redmi Pad 2 Play Bundle

Zresztą nie trzeba gdybać, bo bazą dla nowego urządzenia jest obecny już na rynku tablet Redmi Pad 2 – całkiem niezły sprzęt z oferty submarki Xiaomi. Jego sercem jest procesor MediaTek Helio G100 Ultra, potrafiący zapewnić sporo mocy obliczeniowej. Współpracują z nim 4 GB RAM typu LPDDR4X oraz 128 GB pamięci na pliki. W razie czego tę drugą można rozszerzyć, wykorzystując kartę microSD.

Obraz wyświetlany jest zaś na 11-calowym ekranie LCD o rozdzielczości 2560×1600 pikseli. Panel cechuje się też obsługą 1,07 mld kolorów, częstotliwością odświeżania 90 Hz i jasnością sięgającą 600 nitów. Redmi Pad 2 Play Bundle – bo tak nazywa się opisywana edycja – nakłada na wyświetlacz warstwę matowego szkła, aby korzystanie z tabletu było wygodniejsze i zdrowsze. Ekran spełnia także wymogi certyfikacji TÜV Rheinland pod względem niskiej emisji światła niebieskiego i braku migotania.

Charakterystyczna dla zestawu Redmi Pad 2 Play Bundle jest także dodatkowa obudowa wykonana z silikonu. Nie tylko zwiększa ona odporność na rozmaite zdarzenia, ale też zawiera zintegrowaną podstawkę (umożliwiającą korzystanie z tabletu bez konieczności trzymania go w rękach) oraz miejsce na rysik – ten ostatni również jest, oczywiście, na wyposażeniu. Pozwalać ma on na komfortowe rysowanie, a ekran dokonuje jego odczytu z częstotliwością 240 Hz.

Redmi Pad 2 Play Bundle (fot. Xiaomi)

Poza tym urządzenie może się jeszcze pochwalić sporym akumulatorem – jego pojemność wynosi 9000 mAh. Producent deklaruje, że wystarczy to na 17 godzin oglądania wideo, 22 godziny czytania lub 234 godziny słuchania muzyki. I tylko szkoda, że maksymalna moc ładowania to 18 W.

Do tego dochodzą dwa aparaty: 8 Mpix (f/2.0) z tyłu i 5 Mpix (f/2.2) z przodu, cztery głośniki z Dolby Atmos oraz moduły łączności bezprzewodowej: Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 5. Jak zatem widać, zdecydowanie nie jest to wybrakowana zabawka dla dzieci.

Redmi Pad 2 Play Bundle (fot. Xiaomi)

Ile kosztuje Redmi Pad 2 Play Bundle? Cena jest atrakcyjna

Tablet Xiaomi Redmi Pad 2 Play Bundle zadebiutował już na rynku, także w Europie. Można go kupić między innymi w Niemczech, gdzie jego sugerowana cena wynosi 250 euro (równowartość ~1065 złotych). Obecnie jednak dostępny jest za 200 euro (~855 złotych).

Podobnej ceny można spodziewać się w Polsce – jeśli trafi do sprzedaży w naszym kraju. Dla porównania bowiem podstawowy model Redmi Pad 2 za naszą zachodnią granicą kosztuje 170 euro (~725 złotych), a w Polsce – 699 złotych.