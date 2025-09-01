Symulatory, quizy i wiele więcej. Co przygotował UOKiK?

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował zestaw bezpłatnych narzędzi, które w przystępny i angażujący sposób uczą, jak korzystać z praw konsumenckich. Skorzystać mogą zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, a całość ma formę gier, quizów i symulatorów.

Nauka praw konsumenta przez gry i nie tylko

Informacje związane z UOKiK pojawiają się najczęściej w kontekście kar nakładanych na przeróżne podmioty przez ten urząd. Ostatnio na przykład głośno było o sprawie Bookingu. To jednak nie wszystko za co odpowiedzialny jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ od lat prowadzi on również działania edukacyjne.

Najnowsza inicjatywa pod hasłem „Czy wiesz, że… Lekcje dla każdego” to krok w stronę nowoczesnego i interaktywnego podejścia do nauki. Projekt przypomina, że konsumentem jest każdy, nie tylko dorosły robiący zakupy w sklepie, lecz także nastolatek kupujący bilet do kina, opłacający subskrypcję muzyczną czy dokonujący mikropłatności w grze. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny podkreśla, że świadomość praw konsumenckich ma znaczenie w codziennych sytuacjach.

W ramach programu przygotowano zestaw narzędzi edukacyjnych dostosowanych do różnych grup wiekowych. Dla najmłodszych powstał pakiet „ABC Małego Konsumenta”, dostępny na stronie malykonsument.uokik.gov.pl. Znajdziemy tam gry online, w których dzieci wcielają się w tropicieli oznaczeń CE, robią zakupy w wirtualnym sklepie czy sprawdzają bezpieczeństwo zabawek w cyfrowym laboratorium. Projekt obejmuje również zajęcia dla przedszkoli i – według planów -weźmie w nich udział 250 placówek i około 5000 dzieci.

Starszym uczniom UOKiK proponuje grę „The World of Consumers”, przygotowaną we współpracy z fundacją LexCultura. Uczestnicy wcielają się w postacie gamera, skate’a czy eko-aktywistki i przemierzają wirtualne miasto, sprawdzając swoją wiedzę w praktyce. Rozgrywkę urozmaicają karty losu i interwencji, które uczą podejmowania świadomych decyzji. Program z kolei obejmie 400 zajęć w 100 szkołach w całej Polsce, angażując około 8000 uczniów klas 7–8.

Symulatory, quizy i wiele więcej. Co przygotował UOKiK?

UOKiK stawia nie tylko na gry, ale też na narzędzia pozwalające dorosłym lepiej odnaleźć się w świecie cyfrowym. Serwis konsument.edu.pl to interaktywny symulator zagrożeń w sieci. Użytkownicy mogą tam zmierzyć się z 10 realistycznymi scenariuszami, np. z fałszywymi sklepami internetowymi. Od 2021 roku z tego narzędzia skorzystało już niemal 22000 osób.

Cały projekt „Lekcje dla każdego” został pomyślany również jako wsparcie dla nauczycieli. Materiały są dostępne bezpłatnie, a UOKiK przygotował gotowe scenariusze lekcji, karty pracy i narzędzia do śledzenia postępów uczniów.

Wszystkie te działania mają wspólny cel, którym jest zwiększyć świadomość konsumencką wśród młodych ludzi i pokazać, że ochrona interesów kupujących dotyczy każdego.