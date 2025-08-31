Nadchodzi nowy sprzęt DJI. I to nie tylko ten latający

DJI przygotowuje się do dużej premiery, a właściwie premier i nie chodzi wyłącznie o kolejnego drona. Jeszcze we wrześniu zadebiutuje kamera Osmo Nano, a chwilę później na rynek trafi nowy DJI Mini 5 Pro. Co wiemy o nadchodzących nowościach?

DJI szykuje kieszonkową kamerę sportową

Po kilku miesiącach spekulacji do sieci wyciekły materiały, które potwierdzają istnienie nowego urządzenia z linii Osmo. DJI Osmo Nano ma być następcą modelu Action 2, skierowanym do twórców, którzy oczekują maksymalnej mobilności.

Urządzenie wyróżnia się kompaktową budową i nietypowym systemem montażu, ponieważ moduł kamery wyposażono w magnesy działające w obu polaryzacjach, co pozwala na jeszcze większą elastyczność podczas filmowania. Kamera może być przypinana do klipsów, przyssawek czy montowana na standardowych uchwytach GoPro, a także noszona na szyi za pomocą magnetycznej smyczy.

źródło: DroneXL

Chociaż nie znamy jeszcze szczegółów technicznych dotyczących specyfikacji tej kamery, to jednak serwis dronexl, zauważa, że pod względem konstrukcji Osmo Nano wygląda jak bezpośredni konkurent Insta360 GO 3S.

Urządzenie będzie dostępne w dwóch wariantach, których ceny mają przedstawiać się następująco: 64 GB w cenie 369 euro (~1580 złotych) oraz 128 GB za 399 euro (~1700 złotych). W zestawie pojawi się szeroki wachlarz akcesoriów, które mają rozszerzyć jego możliwości. Mowa tu o uchwytach czy etui do nagrywania pod wodą.

Premiera Osmo Nano została zaplanowana na 10 września 2025 roku, a więc zaledwie kilka dni przed kolejną dużą premierą chińskiej firmy. DJI jak widać nadal chce, aby jej urządzenia niekoniecznie kojarzyły się wyłącznie z dronami, ale także ze sprzętem do codziennego filmowania i vlogowania – w końcu to ta firma odpowiada za genialny DJI Osmo Pocket 3.

Seria lekkich dronów zyska nowego członka

Możemy liczyć również na powiew nowości w segmencie dronów. Już 16 września 2025 roku zadebiutuje DJI Mini 5 Pro, czyli następca popularnego DJI Mini 4 Pro. Z wyglądu nowy model przypomina poprzednika, ale wewnątrz zaszły istotne zmiany.

DJI Mini 5 Pro (źródło: DroneXL)

Najważniejszą nowością jest 1-calowy sensor CMOS, który ma znacznie poprawić jakość zdjęć i filmów, szczególnie w trudnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo na pokładzie znajdą się czujniki LiDAR zamontowane z przodu, zapewniające wyższą precyzję w wykrywaniu przeszkód. Na udostępnionym w sieci zdjęciu możemy zobaczyć także, że przysłona obiektywu będzie wynosić f/1.8. Mimo zmian DJI zadbało, by Mini 5 Pro nadal jego masa nie przekraczała 249 gramów.

Poznaliśmy już również ceny nowego modelu. Podstawowa wersja drona kosztować ma 799 euro (~3410 złotych), natomiast pakiet Fly More Combo z kontrolerem DJI RC 2 oraz dodatkowymi akcesoriami – 1129 euro (~4820 złotych).