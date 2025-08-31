Ile RAM-u potrzebuje Google Pixel 10 do obsługi narzędzi AI?

Google Pixel 10 zadebiutował z 12 GB pamięci RAM, ale to nie znaczy, że całość jest dostępna dla użytkownika. Firma zarezerwowała część zasobów wyłącznie dla zadań związanych z AI.

3 GB pamięci tylko dla AI

Google Pixel 10, którego premiera miała miejsce 20.08.2025, pokazuje, że Google robi kolejny krok w stronę urządzeń, w których sztuczna inteligencja jest kluczowym elementem codziennego użytkowania. Smartfon wykorzystuje procesor Tensor G5 wykonany w litografii 3 nm i wyposażony w dedykowaną jednostkę NPU. To właśnie dla niej Google wydzieliło około 3 GB pamięci RAM, które są na stałe przypisane do zadań związanych z AI.

W praktyce oznacza to, że standardowy Pixel 10 z 12 GB RAM ma dla aplikacji i gier realnie dostępną przestrzeń pamięci operacyjnej rzędu 9 GB. To podejście różni się od tego zastosowanego w poprzedniej generacji.

W Pixelu 9 cała pamięć była dostępna dla użytkownika, a modele AI były ładowane do RAM dopiero w momencie uruchamiania funkcji. Rozwiązanie to miało jednak swoją cenę, ponieważ narzędzia, takie jak tłumaczenie głosowe w czasie rzeczywistym czy transkrypcja połączeń, potrzebowały chwili, by się uruchomić.

W Pixelu 10 Google postawiło na natychmiastową gotowość sztucznej inteligencji do pracy, ale za to kosztem mniejszej przestrzeni dla procesów użytkownika.

Czy 9 GB RAM wystarczy użytkownikom Google Pixel 10?

Z pewnością nie dla wszystkich, ale dla większości osób 9 GB RAM to wciąż więcej niż potrzeba. Smartfon powinien bez problemu radzić sobie z wielozadaniowością, a nawet z uruchamianiem wymagających gier.

Google podkreśla, że doświadczenie użytkownika pozostaje płynne, a jedynie najbardziej wymagający mogą odczuć ograniczenia. Gigant od razu podpowiada, że dla nich przeznaczono modele Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL, które oferują już 16 GB RAM, co po odjęciu 3 GB dla AI pozostawia 13 GB pamięci operacyjnej.

Z perspektywy zwykłego użytkownika strategia Google ma sens. Pojawia się jednak pytanie, czy takie podejście nie jest zbyt restrykcyjne. Jeżeli ktoś korzysta z AI sporadycznie, 3 GB zarezerwowane na stałe może wyglądać jak zmarnowany potencjał.

Ostatecznie odpowiedź na pytanie „ile RAM-u potrzebuje Pixel 10 do AI?” brzmi: dokładnie 3 GB. To tyle, ile Google uznało za niezbędne, aby nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji były zawsze gotowe do pracy.