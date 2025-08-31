Ten powerbank stanowi zagrożenie. Producent zwraca pieniądze

Xiaomi ogłosiło wycofanie z rynku ponad 146 tysięcy powerbanków PB2030MI. Powodem są wadliwe ogniwa, które w skrajnych przypadkach mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników. Firma uruchomiła procedurę zwrotów i wypłat pieniędzy.

Co jest nie tak z tym powerbankiem?

Sprawa dotyczy popularnego modelu Xiaomi PB2030MI, czyli powerbanku o pojemności 20000 mAh i mocy 33 W. Urządzenie było dostępne na wielu rynkach, również w Polsce, w cenie około 125 złotych. Ten model znalazł się nawet w naszym zestawieniu powerbanków z wbudowanym kablem. Xiaomi poinformowało, że problem wynika z użycia wadliwych ogniw oznaczonych jako 126280 w wersji 2.0.

Producent zaznacza, że zagrożenie dotyczy „ekstremalnych scenariuszy”, czyli sytuacji, w których powerbank może być wystawiony na bardzo niskie lub wysokie temperatury. W takich warunkach wadliwe ogniwa mogą nie działać prawidłowo, co rodzi ryzyko przegrzewania się, pożaru, a nawet wybuchu urządzenia. Dlatego zdecydowano się na działania proaktywne i wycofanie z rynku wszystkich wadliwych egzemplarzy, aby nie dopuścić do potencjalnych incydentów.

Łącznie akcja obejmuje dokładnie 146891 sztuk PB2030MI, wyprodukowanych pomiędzy sierpniem a wrześniem 2024 roku. Początkowo informacja o wycofaniu dotyczyła tylko Chin, jednak Xiaomi potwierdziło, że problem ma charakter globalny.

Xiaomi zwraca pieniądze

W ramach akcji serwisowej Xiaomi oferuje pełen zwrot kosztów zakupu. Wartość zwracana to równowartość ceny sugerowanej. Procedura przewiduje dwa sposoby: można udać się do najbliższego sklepu Xiaomi i tam oddać urządzenie lub skorzystać z opcji zwrotu online. Na oficjalnej stronie można sprawdzić numer seryjny i zweryfikować czy dany powerbank objęty jest programem.

Warto podkreślić, że na razie nie ma pewności, czy wszystkie egzemplarze sprzedawane poza Chinami powstały z wykorzystaniem wadliwych ogniw. Mimo to eksperci zalecają ostrożność. Najlepiej ładować te powerbanki tylko wtedy, gdy znajdujemy się w pobliżu, i unikać pozostawiania ich podłączonych na noc.

Sytuacja jest szczególnie istotna, ponieważ powerbanki PB2030MI cieszą się sporą popularnością także w Polsce. Wiele sklepów internetowych miało je w ofercie, a ich atrakcyjna cena i duża pojemność sprawiły, że znalazły się w rękach tysięcy użytkowników.