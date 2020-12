Już wkrótce zadebiutuje Redmi Note 9T z Dimensity 800U i modemem 5G

Xiaomi chyba nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać. Seria Redmi Note 9 jest ciągle rozbudowywana i już wkrótce wzbogaci się o kolejny model – Redmi Note 9T 5G. Są już pierwsze informacje na temat tego, co zaoferuje.

Seria Redmi Note 9 ciągle żywa

Pierwsze smartfony z linii Redmi Note 9 zadebiutowały 12 marca 2020 roku w Indiach, więc normalnie spodziewalibyśmy się rychłej premiery serii Redmi Note 10, a nie kolejnych modeli z „9” w nazwie.

Xiaomi jednak nie kwapi się do wprowadzenia na rynek nowej generacji, tylko wciąż rozwija aktualną. Nie będę nawet próbował zliczyć, ile już smartfonów z tej serii pojawiło się na rynku, aczkolwiek z dziennikarskiego obowiązku muszę przypomnieć, że najnowszymi jej członkami są Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G i Redmi Note 9 5G.

Wkrótce zadebiutuje Redmi Note 9T 5G

A skoro już to zrobiłem, to coraz więcej wskazuje na to, że przynajmniej ostatni z ww. wyjdzie poza Chiny, oczywiście pod zmienioną nazwą, jak to Xiaomi ma w zwyczaju.

Na horyzoncie majaczy bowiem Redmi Note 9T 5G, którego właśnie dostrzeżono w bazie Geekbench. Benchmark ujawnił, że smartfon wyposażono w procesor MediaTek Dimensity 800U oraz 4 GB RAM i wgrano na jego pokład Androida 10. Według użytkownika Twittera, który używa nazwy @yabhishekhd, jest to wersja globalna na międzynarodowe rynki.

źródło: Geekbench

Tutaj warto zauważyć, że klienci poza Chinami dostaną gorszą specyfikację, gdyż pierwowzór, tj. Redmi Note 9 5G, jest dostępny w Państwie Środka w konfiguracjach z 6 GB lub 8 GB RAM. Xiaomi prawdopodobnie jednak wprowadzi do sprzedaży też wersję z 6 GB RAM, ale na wariant z 8 GB zapewne nie ma już co liczyć.

Abhishek Yadav podaje, że Redmi Note 9T 5G najprawdopodobniej zadebiutuje na rynku już w styczniu 2021 roku, a więc dosłownie lada chwila. Nie wiadomo jednak, w którym kraju w pierwszej kolejności. Na myśl przychodzą Indie, ponieważ często to właśnie tam najpierw debiutują nowe smartfony Redmi (tak było z Note 9 Pro i Note 9 Pro Max), ale wydaje się to mało prawdopodobne, bowiem w Indiach wciąż nie jest dostępna sieć 5G (dlatego też Samsung wprowadził na tamtejszy rynek Galaxy S20 Ultra 4G).

Redmi Note 9 5G (źródło: Xiaomi)

Dla przypomnienia, oprócz MediaTeka Dimensity 800U, specyfikacja Redmi Note 9 5G obejmuje również m.in. 6,53-calowy wyświetlacz Full HD+ ze szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji, aparaty 13 Mpix na przodzie i 48 Mpix + 8 Mpix (ultraszeroki) + 2 Mpix (do makro) na tyle, czytnik linii papilarnych na boku, pamięć flash UFS 2.2, port podczerwieni i akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie 18 W przez USB-C).