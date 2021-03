Redmi Note 10 Pro debiutuje w Polsce. To może być najlepszy średniak 2021 roku

Xiaomi nieustannie podnosi poprzeczkę serii Redmi Note, jednak Redmi Note 10 Pro wzniósł ją na niespotykany do tej pory poziom. Model ten ma duże szanse stać się najciekawszym smartfonem ze średniej półki, jaki trafił do sprzedaży w Polsce w 2021 roku.

Specyfikacja Redmi Note 10 Pro

Model ten ma wiele mocnych stron i może zachwycić klientów w Polsce. Specyfikacja Redmi Note 10 Pro obejmuje bowiem wyświetlacz Super AMOLED, który legitymuje się rozdzielczością Full HD+ 2400×1080 pikseli, obsługą formatu HDR 10 oraz – co być może nawet najważniejsze – funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Dotyk próbkowany jest zaś z częstotliwością 240 Hz.

Ekran w tym modelu ma przekątną 6,67 cala i proporcje 20:9 oraz 395 ppi, a ponadto charakteryzuje się kontrastem na poziomie 4500000:1. W jego górnej części, w okrągłym otworze o średnicy 2,96 mm, znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.45) do selfie i rozmów wideo. Przód pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Warto też wspomnieć, że na pokładzie smartfona jest także kilka czujników światła, dzięki którym jasność podświetlenia wyświetlacza jest dostosowywana do panujących warunków oświetleniowych znacznie sprawniej, a to zwiększa komfort korzystania z urządzenia o każdej porze dnia i nocy.

Specyfikacja Redmi Note 10 Pro obejmuje też bardzo mocny, jak na smartfon ze średniej półki, zestaw aparatów na panelu tylnym. Główny ma rozdzielczość 108 Mpix (jak dużo droższych flagowcach Samsunga z dopiskiem „Ultra”) i dzięki technologii łączenia dziewięciu pikseli w jeden większy mogą mieć one rozmiar aż 2,1 µm – dzięki temu użytkownik uzyska wysokiej jakości efekty w każdych warunkach oświetleniowych (w nocy dodatkowo pomoże w tym dedykowany tryb nocny).

W module znajduje się też „zapożyczony” z flagowego Xiaomi Mi 11 aparat telemakro, który mocno różni się od klasycznych obiektywów do zdjęć makro, ponieważ zapewnia zdecydowanie lepszej jakości efekty – w przypadku tego rozwiązania zdjęcia makro mogą naprawdę zachwycić.

źródło: Xiaomi

Oprócz tego, specyfikacja Redmi Note 10 Pro obejmuje też aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 118° oraz 2 Mpix czujnik głębi (f/2.4). Warto jeszcze wspomnieć, że za pomocą aparatu na panelu tylnym można nagrywać wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę oraz wykonywać zdjęcia w pełnej rozdzielczości 108 Mpix (technologia łączenia pikseli „zmniejsza” je bowiem do 12 Mpix).

To jednak jeszcze nie koniec mocnych stron tego smartfona. Specyfikacja Redmi Note 10 Pro obejmuje bowiem również szybkie kości pamięci flash typu UFS 2.2 (od 64 GB do 128 GB + microSD do 512 GB) oraz podwójne głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio, a także moduł NFC, Dual SIM, port podczerwieni, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

źródło: Xiaomi

Ponadto specyfikacja Redmi Note 10 Pro uwzględnia też procesor Qualcomm Snapdragon 732G, do 8 GB LPDDR4x RAM, żyroskop i akumulator o pojemności 5020 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W. Smartfon ma wymiary 164×76,5×8,1 mm i waży 193 gramy, a na dodatek jego obudowa spełnia kryteria standardu IP52. Całość pracuje na systemie Android 11 z interfejsem MIUI 12.

Redmi Note 10 Pro (źródło: Xiaomi)

Cena Redmi Note 10 Pro w Polsce, dostępność

Cena Redmi Note 10 Pro w Polsce za wersję 6 GB/64 GB została ustalona na 1299 złotych. Za wariant 6 GB/128 GB trzeba natomiast będzie zapłacić 1399 złotych. Cena Redmi Note 10 Pro 8 GB/128 GB wynosi z kolei 1499 złotych.

1 kwietnia 2021 roku przy zakupie tego smartfona za złotówkę będzie dodawany smartwatch Xiaomi Mi Watch Lite.