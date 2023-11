Poznaliśmy specyfikację nowego smartfona Xiaomi. Będzie mocny

W przyszłym tygodniu Xiaomi zaprezentuje trzy nowe smartfony z serii Redmi K70. Jeden z nich, Redmi K70E, nie jest już dla nas wielką niewiadomą, ponieważ w sieci pojawiło się sporo informacji na jego temat. Dlaczego to jest dla nas interesujące? Ano dlatego, że może on być dostępny poza Chinami, oczywiście pod inną nazwą.

Nowy smartfon Xiaomi na pewno zainteresuje osoby, które mają duże wymagania

Na jednym z profili w serwisie społecznościowym Weibo, którego nazwę Tłumacz Google tłumaczy jako Ocena nowicjusza, pojawił się zaskakujący film. Jego bohaterem jest bowiem niezaprezentowany jeszcze Redmi K70E, który zadebiutuje oficjalnie wraz z Redmi K70 i Redmi K70 Pro już w przyszłym tygodniu.

Na filmie pokazano dość sporo informacji na temat modelu Redmi K70E. Wystarczająco dużo, aby stwierdzić, że nawet najniżej pozycjonowany model w serii może spełnić oczekiwania bardziej wymagających użytkowników, gdyż odda on do ich dyspozycji m.in. pachnący nowością procesor MediaTek Dimensity 8300-Ultra, a także pamięci LPDDR5X i UFS 4.0. Taki tercet zapewni wysoką i na pewno satysfakcjonującą wydajność.

Wideo ujawnia również wygląd panelu przedniego i parametry wyświetlacza – cechuje się on przekątną 6,67 cala i rozdzielczością 1220×2712 pikseli oraz zapewnia wsparcie dla 12-bitowej głębi koloru i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz. Ponadto ma osiągać jasność do 1200 nitów.

Dowiedzieliśmy się również, że nowy smartfon Xiaomi zaoferuje 16 Mpix aparat na przodzie i zestaw trzech na tyle: 64 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro, a także akumulator o pojemności 5500 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 90 W. Całe urządzenie ma mieć grubość 8,05 mm i ważyć aż 198 gramów. Niestety, wygląd panelu tylnego pozostaje w tej chwili tajemnicą.

Redmi K70E (źródło: Weibo)

Dlaczego interesuje nas ten smartfon Xiaomi?

Doskonale wiemy, że Redmi K70E nie trafi do sprzedaży poza Chinami, a na pewno nie pod taką nazwą. Chodzą bowiem słuchy, że Xiaomi może sprzedawać ten model w innych krajach jako POCO F6. Jeśli faktycznie tak będzie, to wiemy już, czego się spodziewać.

Xiaomi oficjalnie zaprezentuje serię Redmi K70 w najbliższą środę, 29 listopada 2023 roku.