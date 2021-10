Nowy POCO C31 jest przeciętny do bólu, ale przynajmniej jest bardzo tani

Marka POCO wprowadziła na rynek wiele modeli, które otwierały nam oczy i usta z wrażenia (zob. POCO F2 Pro, POCO F3 czy POCO X3 Pro). Zaanonsowany dziś POCO C31 nie jest pod żadnym względem zjawiskowy, ale chyba nie taki był zamysł – wygląda na to, że producent w jego przypadku chciał stworzyć smartfon, który będzie tani i tyle, bowiem jego specyfikacja jest do bólu przeciętna.

Specyfikacja POCO C31

Smartfon jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: bardziej zwracającej uwagę Royal Blue oraz klasycznej Shadow Grey. Aby urozmaicić panel tylny, producent wykończył go na dwa sposoby – dolna część jest rowkowana, co zapewnia pewniejszy chwyt, natomiast górna jest gładka i połyskująca. Minimalnym kosztem POCO udało się zatem sprawić, że POCO C31 przyciąga wzrok i wyróżnia się na tle równie budżetowej konkurencji.

We wnętrzu smartfona znajduje się „zaufany” (tak, właśnie takiego określenia używa POCO) procesor MediaTek Helio G35 oraz od 3 GB do 4 GB LPDDR4x RAM i od 32 GB do 64 GB pamięci wbudowanej, którą można rozszerzyć przy pomocy karty microSD. Co ważne, przewidziano na nią osobny slot obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

POCO C31 zasilany jest przez przez akumulator o pojemności 5000 mAh, który według deklaracji producenta ma zapewnić do dwóch dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Ponadto jego żywotność określono na 1000 cyklów ładowania, co jest wartością o 25% większą niż w innych smartfonach.

Specyfikacja POCO C31 obejmuje też wyświetlacz o przekątnej 6,53 cala i rozdzielczości HD+, w którego górnej części umieszczono 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Na panelu tylnym znajdują się natomiast trzy: 13 Mpix + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (do pomiaru głębi), a obok nich znalazło się jeszcze miejsce na czytnik linii papilarnych.

Mocną stroną POCO C31 jest również odporność na przypadkowe zachlapania (P2i), ponieważ na przykład slot na karty SIM i microSD jest zabezpieczony dodatkowo gumową uszczelką.

specyfikacja POCO C31 (źródło: @IndiaPOCO)

Cena POCO C31

Cena POCO C31 w wersji z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wewnętrznej została ustalona w Indiach na 7999 rupii, co jest równowartością ~430 złotych. Model z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej kosztuje z kolei 8999 rupii (~480 złotych). Są to jednak oferty promocyjne – później ceny w obu przypadkach wzrosną o 500 rupii (~27 złotych).

Jak zatem widać, najmocniejszą stroną POCO C31 jest właśnie cena, aczkolwiek specyfikacja – patrząc przez pryzmat sugerowanych cen – jest adekwatna i raczej nie mamy powodów, aby się jej czepiać.