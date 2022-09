Nowy smartfon OPPO może Was (pozytywnie?) zaskoczyć

Nie ma się co dziwić temu, że producenci najwięcej różnych modeli mają w segmencie budżetowym. Tego typu urządzenia pojawiają się na rynku nieustannie i OPPO nie chce być tutaj wyjątkiem. Chiński gigant nie zamierza jednak powtarzać się w nieskończoność – szykuje oczekiwany, ale też dość niespodziewany powiew świeżości.

Ten model nie wygląda jak smartfon OPPO

Producent wypuszcza nowe smartfony z serii A przez cały rok. Nie powinno to nikogo dziwić, ponieważ są to najlepiej sprzedające się pod względem ilości urządzenia marki. Nie chcąc zwalniać tempa, firma szykuje się do premiery OPPO A17, który ma zastąpić zeszłoroczny model OPPO A16s.

OPPO A16s (fot. producenta)

O ile front urządzenia nadal pozostanie podobny do tego, jaki widujemy w pozostałych smartfonach z serii A, a więc z zauważalnym „podbródkiem” pod ekranem i wycięciem na aparat do selfie, o tyle całkowicie nowy wydaje się być tył urządzenia.

Niezawodny leakster Evan Blass, za pośrednictwem portalu 91mobiles, przychodzi do nas z renderami nadchodzącego, budżetowego smartfona chińskiej marki. Mimo że nowy model przejmie wiele wspólnych dla modeli z serii A cech, to zauważmy, że tym razem będziemy mieli do czynienia z dość sporą zmianą stylistyczną.

Oppo A17 (źródło: 91mobiles)

Widzimy, że tylne aparaty zostały zamknięte w dwóch oddzielnych, okrągłych modułach, umieszczonych pionowo. Warto dodać, że wcześniej czegoś podobnego nie było w smartfonach tej marki – najprawdopodobniej mamy do czynienia z zapoczątkowaniem nowej linii stylistycznej, która być może pozostanie z nami nieco dłużej.

Oprócz tego, tył urządzenia wydaje się mieć strukturalną fakturę, która raczej dotychczas nie była kojarzona z budżetowymi urządzeniami tego producenta. Kiedy dołączymy do tego płasko ścięte krawędzie i zaokrąglone narożniki, okazuje się, że nadchodzący OPPO A17 zapowiada się na naprawdę nieźle wyglądające urządzenie.

Specyfikacja i dostępność

Niestety, nadal niewiele wiadomo na temat dokładnej specyfikacji nowego modelu. Według aktualnie dostępnych informacji, sercem nadchodzącego smartfona OPPO A17 będzie procesor MediaTek Helio G35. Podstawowy wariant urządzenia powinien być również wyposażony w 64 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Wydaje się, że mocną stroną OPPO A17 może okazać się czas pracy na jednym ładowaniu. Założyć można tak z powodu akumulatora, którego pojemność będzie wynosić aż 5000 mAh. Połączenie tak pojemnego ogniwa z dość przeciętną specyfikacją powinno pozwolić na długie działanie sprzętu z dala od gniazdka.

Niewiadomą nadal pozostaje cena urządzenia. Wiemy jednak, że OPPO A17 powinien zadebiutować na rynku jeszcze we wrześniu – przynajmniej w Chinach. Na chwilę obecną niejasne jest to, czy model ten trafi do sprzedaży również w Europie.