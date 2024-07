Fajne, tanie słuchawki i dwa powerbanki. Xiaomi chwali się nowościami

Firma Xiaomi zaprezentowała trzy nowe akcesoria. To całkiem nieźle wyposażone słuchawki za stówkę oraz dwa powerbanki o pojemności 10000 mAh – jeden z nich cechuje się wysoką mobilnością, drugi zaś – wytrzymałością.

Słuchawki Redmi Buds 5C – niezłe TWS-y za stówkę

Na indyjskim rynku zadebiutował smartfon Redmi 13 5G. Wraz z nim Chińczycy wprowadzili do sprzedaży kilka akcesoriów. Wśród nich znajdują się całkowicie bezprzewodowe słuchawki Redmi Buds 5C, które pomimo niewygórowanej ceny mogą pochwalić się naprawdę niezłymi możliwościami.

fot. producenta

W każdej słuchawce znajduje się przetwornik 12,4 mm z tytanową membraną. Ich para zapewniać ma wysoką jakość dźwięku. W dodatku pozwolą cieszyć się dobrym brzmieniem także w głośniejszym otoczeniu – dzięki technologii redukcji szumów (ANC) z efektywnością szacowaną na 40 dB.

Urządzenie zostało też wyposażone w podwójne mikrofony redukujące szumy wiatru podczas rozmów telefonicznych. Pozwala nawet skorzystać ze specjalnego trybu wzmacniającego ludzki głos, obok kilku innych, takich jak wzmocnienie basu czy uwydatnienie sopranu. Bazę stanowi tu zaś technologia Bluetooth 5.3 z kodekami SBC i AAC.

Jeśli chodzi o czas działania, to same słuchawki wytrzymują maksymalnie 7,5 godziny, ale wraz z etui można osiągnąć nawet 36 godzin. Dodatkowo wystarczy 10-minutowe ładownie, by móc słuchać muzyki przez kolejne 2 godziny. Dopełnieniem całości jest konstrukcja spełniająca wymogi normy IP54.

Nowy powerbank Xiaomi razy dwa

Oprócz słuchawek zadebiutowały jeszcze dwa powerbanki. Pierwszy z nich – Xiaomi Pocket Power Bank 10000 mAh – cechuje się lekką i poręczną konstrukcją. Obsługuje standardy PD i QC 3.0 oraz umożliwia ładowanie różnego typu urządzeń z mocą maksymalnie 22,5 W. Na potrzeby smartwatchy i innych małych sprzętów przygotowany został tryb dostarczania małej mocy.

Pocket Power Bank 10000 mAh (fot. producenta)

Drugi – Xiaomi Power Bank 4i 10000 mAh – ma już obudowę nie z tworzywa sztucznego, lecz anodyzowanego aluminium. Ponadto umożliwia równoczesne ładowanie nie dwóch, a trzech urządzeń. I na dobrą sprawę tutaj kończą się różnice, bo pojemność, obsługiwane standardy i maksymalna moc są takie same jak we wcześniej opisywanym modelu.

Power Bank 4i 10000 mAh (fot. producenta)

Do tego oba akcesoria cechują się także 12-warstwowym systemem zabezpieczeń. Chroni on między innymi przed wysokimi temperaturami, przeładowaniem i zwarciami.

Ceny, dostępność

Cała trójka powstała z myślą o rynku indyjskim i będzie tam dostępna do kupienia na dniach. Ceny poszczególnych urządzeń prezentują się następująco:

Na razie nic nie wiadomo na temat ewentualnej dostępności któregokolwiek z tych produktów w Europie.