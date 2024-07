Oura chciała zdążyć przed Samsungiem. Inteligentny pierścień dostał aktualizację

Inteligentny pierścień Oura Ring zyskuje dodatkowe funkcje, co może nie byłoby jakimś szczególnym wydarzeniem, gdyby nie fakt, że producent postarał się je udostępnić tuż przed wielką premierą Samsunga.

Asystent, który będzie kazał się ruszyć

Producent inteligentnego pierścienia Oura Ring bardzo dobrze przemyślał temat terminu wydania najnowszej aktualizacji dla swojego urządzenia. Już niebawem znacznie więcej ludzi będzie wyszukiwać w internecie informacji na na temat ubieralnych gadżetów, a to za sprawą nadciągającej prezentacji Galaxy Unpacked, na której Samsung ma oficjalnie zaprezentować swój inteligentny pierścień, a także podać jego cenę i dostępność. Ponieważ taki sprzęt będzie bezpośrednią konkurencją dla Oury, należało wymyślić coś, co choć odrobinę odwróciłoby uwagę od Galaxy Ringa.

Właśnie dlatego podjęto decyzję o aktualizacji, której głównym bohaterem jest Oura Advisor. Producent określa go jako personalizowanego trenera dobrego samopoczucia, którego 'można mieć w małym palcu’. Co to w ogóle znaczy?

Otóż asystent ten nie koncentruje się wyłącznie na ćwiczeniach, ale również na stylu życia użytkownika. Najpierw trzeba będzie ustalić nasz cel – na przykład wcześniejsze wstawanie rano czy postawienie na większą liczę spacerów w ciągu tygodnia. Następnie należy określić, w jaki sposób pierścień będzie do nas „przemawiać” przez aplikację towarzyszącą – czy ma być bardziej wspierający, zorientowany na cel, czy też pełnić rolę wymagającego mentora. Generowane sugestie będą bazować na danych zebranych przez pierścień.

Asystent AI będzie interaktywny i można będzie zadawać mu pytania. ​​Doradca ma się uczyć zwyczajów użytkownika i weźmie pod uwagę kontuzje lub preferencje, gdy będzie sugerował działania służył radą.

Akt desperacji Oura

Inteligentny asystent dla urządzenia typu smartring brzmi nieźle, ale producent Ringa mocno się pospieszył, czego dowodem jest ogłaszanie aktualizacji przed premierą konkurencyjnego pierścienia Samsunga. Gdyby była to funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników, byłoby to całkiem zrozumiałe i sensowne zagranie, ale… Advisor będzie dostępny na razie tylko w wersji beta. Można go uruchomić jako funkcję w sekcji aplikacji Oura Labs, co oznacza, że mamy do czynienia z opcją testową, która nawet nie wiadomo, czy trafi w niezmienionej formie do wszystkich użytkowników smartringów.

Tym samym ogłoszenie o dostępności eksperymentalnej funkcji należy odbierać jako desperację ze strony producenta. Strach przed Galaxy Ringiem musiał być spory, skoro firma zdecydowała się na sklecenie naprędce czegoś, co być może w podobnej formie funkcjonować na pierścieniu Samsunga.