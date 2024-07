Apple Pencil z USB-C teraz taniej. Jest pewien haczyk

Apple Pencil z USB-C, czyli najnowszy z rysików od giganta z Cupertino jest wyraźnie tańszy od innych tego typu akcesoriów tego producenta. Mało tego, teraz urządzenie jest dostępne w sklepie z odnawianymi produktami, co pozwala na dodatkowe oszczędności. Jak duże?

Co oferuje Apple Pencil z USB-C?

Najnowszy Apple Pencil z USB-C został wprowadzony na rynek w listopadzie 2023 roku. Można powiedzieć, że jest tańszą alternatywą dla rysików 1. i 2. generacji. Oczywiście za niższą ceną idą także nieco mniejsze możliwości. Model nie obsługuje wszystkich funkcji dostępnych w droższych wersjach. Może być on jednak atrakcyjną alternatywą dla użytkowników, którzy nie korzystają z zaawansowanych zastosowań rysika.

Warto dodać, że urządzenie nie wspiera ładowania indukcyjnego ani bezprzewodowego parowania. Ponadto nie oferuje funkcji wykrywania siły nacisku oraz podwójnego dotknięcia w celu zmiany narzędzia, które są dostępne w Apple Pencil 2. generacji.

Apple Pencil z USB-C charakteryzuje się jednak precyzyjnym działaniem i niskim opóźnieniem, podobnym do tego, które oferują rysiki 2. generacji. Rysik potrafi wykrywać pochylenie, co jest przydatne przy cieniowaniu podczas rysowania. Można je magnetycznie przypiąć do obudowy iPada, co pozwala na wygodne przechowywanie i oszczędzanie energii w trybie uśpienia. Najnowszy rysik giganta z Cupertino jest kompatybilny z iPadami wyposażonymi w złącze USB-C, w tym z modelami iPad Pro, iPad Air, iPad 10. generacji i iPad mini 6. generacji.

Teraz kupisz go taniej. Za ile?

Najtańszy stylus producenta dostępny jest w sklepie z odnawianymi produktami. W Austrii, Belgii, Niemczech, Irlandii, Włoszech, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, a także w Polsce można nabyć Apple Pencil z USB-C ze sporym rabatem. Za odnowiony sprzęt trzeba zapłacić 339 złotych, podczas gdy nowy kosztuje 399 złotych. Nietrudno policzyć, że to 60 złotych, które zostają „w kieszeni”.

Pozostaje oczywiście pytanie, co z jakością takiego sprzętu. Apple zapewnia, że odnowione rysiki działają jak nowe, a użytkownicy mogą liczyć na pełną funkcjonalność i niezawodność. Dostępność odnowionych Apple Pencil z USB-C wkrótce rozszerzy się na inne kraje, w tym na Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię i Nową Zelandię.