Nawigacja za darmo na rok! Normalnie trzeba za nią zapłacić

Nawigacja TomTom GO normalnie jest płatna, ale jeśli zechcemy przetestować tę aplikację w najbliższym czasie, będziemy mogli dostać licencję na jej użytkowanie na pełne 12 miesięcy!

Płatna nawigacja – tak czy nie?

Darmowa nawigacja to coś, do czego tak bardzo przywykliśmy, że może nawet już nie myślimy o tym, żeby kiedykolwiek za coś takiego płacić. Płatne nawigacje mają jednak pewne funkcje, które są doceniane przez użytkowników na tyle, że są w stanie wysupłać kilkadziesiąt złotych rocznie na komfort związany z dodatkowymi opcjami, których w darmówkach próżno szukać lub są ograniczone.

Istotne jest na przykład to, że płatne nawigacje zwykle bardzo szybko aktualizują mapy. Jeśli w jakiejś okolicy rozpoczyna się remont dróg i z tego powodu organizuje się objazdy, szybko się o tym dowiemy. Algorytmy sugerujące trasy biorą też pod uwagę jakość dróg i ich typ, więc istnieje mniejsze ryzyko, że w plan wycieczki trzeba będzie wliczyć przedzieranie się przez jakieś polne nieutwardzone odcinki specjalne.

Płatne aplikacje nawigacji mają też inne bajery: informacje o natężeniu ruchu, fotoradarach czy utrudnieniach na drodze, a także możliwość korzystania z oprogramowania w trybie offline – co może być kluczowe zwłaszcza podczas przemierzania krajów z drogimi opłatami za transfer danych. Że nie wspomnę o asystencie pasa ruchu, który przy przejeżdżaniu przez większe miasta może okazać się prawdziwym zbawieniem.

Rzecz jasna część z tych funkcji obecna jest także w darmowych nawigacjach, więc ostatecznie to od nas i naszego sposobu wykorzystywania tego typu aplikacji będzie zależało, czy zakup płatnego programu będzie się nam kalkulował.

Darmowa, roczna licencja na TomTom GO

TomTom uruchomił po raz kolejny bardzo przyjemną promocję, dzięki której można testować aplikację TomTom GO bez opłat przez okrągły rok. Zwykle taka przyjemność kosztuje ponad 90 złotych.

Oczywiście by wziąć udział w promocji trzeba spełnić warunki, ale nie są one wyśrubowane. Wystarczy, że nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z subskrypcji TomTom. Co dalej?

Udajemy się na stronę promocji i klikamy na przycisk „Activate”. Stamtąd zostaniemy przeniesieni do ekranu, w którym będzie można zakupić roczną subskrypcję usługi, przy czym w koszyku automatycznie zostanie wpisany kod summerof2024, który obniży cenę do zera. Potem pobieramy apkę TomTom GO w wersji na Androida lub iOS, do której się logujemy przed naciśnięciem na „Continue”.

Trzeba tylko pamiętać, żeby zrezygnować z subskrypcji na czas – w przeciwnym wypadku „zeżre” nam kasę z podpiętej karty płatniczej w przyszłym roku ;) Oferta ważna jest do 14 sierpnia 2024 roku.