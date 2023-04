OnePlus Ace 2 w wersji Genshin Impact to gadżet, do którego będą wzdychać fani gry

Genshin Impact to jedna z bardziej popularnych gier mobilnych, będąca nie tylko wciągającym RPG akcji, ale także swego rodzaju benchmarkiem dla smartfonów. Teraz debiutuje specjalna wersja urządzenia OnePlusa, która ma z nią wiele wspólnego.

Limitowana edycja OnePlus Ace 2 Genshin Impact

OnePlus Ace 2 może nie jest nam specjalnie dobrze znany – w końcu jego premiera miała miejsce w lutym, a w globalnej wersji jego nazwę zmieniono na OnePlus 11R. Zresztą, żadnej z nich nie sprzedaje się w Polsce.

Tym bardziej boli niedostępność urody nowego Ace’a 2 w wersji Genshin Impact. Fani gry zagryzają zęby, bo czerwona obudowa smartfona naprawdę przykuwa wzrok. Rzecz dostępna jest tylko w Chinach.

Kolor Red Lava inspirowany jest postacią Xianglinga, który w Genshin Impact włada ogniem. Dla OnePlusa to pierwszy smartfon z pleckami wykonanymi z materiału przypominającego gładką skórę. Żeby wzmocnić wizualny efekt, na brzegach dodano szwy.

Pudełko z urządzeniem zawiera nie tylko smartfon, ale także szereg gadżetów. W środku znajduje się też plakat Xiangling Lihua oraz naklejki.

W oprogramowaniu dokonano kilku zmian – zainstalowano niestandardowy interfejs użytkownika z animacjami, elektami dźwiękowymi, tapetami oraz ikonami inspirowanymi Genshin Impact.

Wnętrze bez większych zmian

Jeśli chodzi o wydajność, to procesor nadal działa dzięki wysiłkom procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ale ma 18 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej, przez co smartfon osiągnął rekordowe 1,15 mln punktów w teście AnTuTu. Średnia liczba klatek na sekundę podczas gry w – a jakże – Genshin Impact to 59,71. Smartfon swobodnie wytrzyma godzinę ciągłej rozgrywki.

OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition kosztuje 3699 juanów (około 2320 złotych). Gdyby sprzęt pojawił się w tej cenie w naszym kraju, to byłby chętnie kupowany nie tylko przez fanów Genshina ;)

Warto przy okazji wspomnieć, że to nie pierwsza współpraca producenta elektroniki z twórcami wspomnianej gry. Rok temu mieliśmy okazję poznać słuchawki POCO z charakterystycznym, czerwonym motywem.