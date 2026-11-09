Osiem godzin na krześle daje się we znaki? Xiaomi ma ciekawe rozwiązanie

Jeśli niemal ciągiem przesiadujesz osiem godzin (albo i więcej) na fotelu biurowym, z pewnością odczuwasz tego konsekwencje. Ten nowy sprzęt Xiaomi z pewnością Cię zaciekawi. Ba, dla wielu osób mógłby stać się wybawieniem.

Nowość Xiaomi to świetne rozwiązanie dla osób godzinami siedzących przy biurku

Xiaomi zaprezentowało nowy sprzęt dla osób siedzących godzinami przed komputerem. Jest to Mijia Posture Support Cushion, czyli ergonomiczna poduszka z funkcją podgrzewania oraz zestawem czujników odpowiedzialnych za mierzenie czasu siedzenia.

Smart poduszka została wyposażona w jednoczęściową ramę z kompozytu nylonowego, którą poddano dużej liczbie testów wytrzymałościowych oraz odporności na odkształcenia. Sprzęt wykończono pianką z funkcją zapamiętywania kształtu, dzięki czemu materiał dostosowuje się do użytkownika, wspierając dolną część pleców, bioder i nóg.

Specjalna konstrukcja odpowiada za wypełnienie przestrzeni pomiędzy dolną częścią pleców osoby siedzącej a oparciem fotela, wspomagając w równomiernym rozłożeniu ciężaru oraz utrzymywaniu wyprostowanej pozycji.

Xiaomi Mijia Posture Support Cushion | źródło: Xiaomi Youpin

Poduszka Mijia Posture Support Cushion została wyposażona w element grzejny. Co jednak ważne, ogrzewanie pleców (ze względów bezpieczeństwa) może potrwać maksymalnie 15 minut – po upływie tego czasu grzanie wyłącza się automatycznie. Ponadto sprzęt wyposażono w termistor NTC, odpowiedzialny za kontrolowanie temperatury, a użytkownik ma do wyboru trzy tryby grzania.

Xiaomi Mijia Posture Support Cushion | źródło: Xiaomi Youpin

Mijia Posture Support Cushion wyposażono też w czujnik podczerwieni, który sprawdza czas siedzenia przez użytkownika. Po upływie 40 minut system generuje alert o konieczności wstania – kolejne powiadomienia przesyłane są po 90 i 120 minutach. Czasomierz poduszki resetuje się, gdy użytkownik wstanie na co najmniej dwie minuty.

Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 1900 mAh, więc może działać bezprzewodowo, jednak można z niego korzystać także podczas ładowania.

Xiaomi Mijia Posture Support Cushion | źródło: Xiaomi Youpin

Xiaomi Mijia Posture Support Cushion – cena i dostępność smart-poduszki

Ergonomiczna poduszka na fotel biurowy Xiaomi Mijia Posture Support Cushion póki co zadebiutowała na rodzimym rynku. Cenę ustalono na 249 juanów (~150 złotych), jednak z okazji premiery sprzęt sprzedawany jest za 186,65 juanów (~110 złotych).