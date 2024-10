Nowe tablety Xiaomi będą… wyważone

Wiele wskazuje na to, że jeszcze przed końcem tego miesiąca oficjalnej prezentacji doczeka się tablet Xiaomi Pad 7 wraz z drugim modelem – obdarzonym dopiskiem „Pro”. W sieci pojawiły się kluczowe elementy specyfikacji obu tych urządzeń, o których tu i tam mówi się od ładnych paru miesięcy.

Jaki będzie tablet Xiaomi Pad 7 Pro? A co zaoferuje jego „uboższy” brat?

Według tych nowych informacji tablet Xiaomi Pad 7 Pro zostanie wyposażony w (niemal topowy) procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, co powinno bezpośrednio przełożyć się na bardzo wysoką wydajność i zapewnić szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o potencjalne zastosowania.

W podstawowym modelu – bez „Pro” w nazwie – zainstalowany zostanie z kolei chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. To układ, który w rankingu wydajności plasuje się nieco niżej, ale wciąż stanowi bardzo solidny fundament pod świetny tablet ze średniej półki, a może i pogranicza z wysoką. Taki sprzęt powinien być straszliwie drogi, ale działać bez zarzutu – jednym słowem można by go określić jako wyważony.

Zastosowany procesor to największa różnica pomiędzy tymi dwoma modelami. Na tym jednak nie koniec. Choć oba urządzenia zaoferują szybkie ładowanie, to energię w akumulatorze modelu Pro użytkownicy uzupełnią z mocą 67 W, a w podstawowym – z mocą „tylko” 45 W. Niestety nie podano przy tym pojemności, ale z wcześniejszych pogłosek na temat serii Xiaomi Pad 7 wynika, że wyniesie ona ~10000 mAh.

Specyfikacja Xiaomi Pad 7 Pro zawodzi pod jednym względem

Poza tym jeden i drugi tablet zaoferuje 11,16-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Podobno w obu modelach będzie to panel typu LCD – to trochę rozczarowujące, bo wcześniej sugerowano, że wariant z dopiskiem „Pro” w nazwie zostanie wyposażony w ekran wykonany w technologii OLED.

Nie wiadomo jeszcze kiedy dokładnie, ale możliwe, że nawet jeszcze w tym miesiącu nowe tablety ujrzą światło dzienne – wraz ze smartfonami Xiaomi 15 i 15 Pro oraz systemem operacyjnym HyperOS 2.0. Zastąpią „Szóstki”, z pominięciem modelu Xiaomi Pad 6S Pro, który pozostanie w ofercie jako najlepszy wybór dla użytkowników z najwyższymi wymaganiami.