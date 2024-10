Ten smartfon Oppo byłby średniakiem do bólu, gdyby nie jego bateria

Średni procesor, średnia ilość dostępnej pamięci, średnie aparaty i średni wyświetlacz – to mógłby być bardzo skrócony opis nowego smartfona Oppo. Tyle że producent postanowił zaszaleć z akumulatorem w tym urządzeniu.

Smartfon Oppo K12 Plus – specyfikacja

Idąc kolejnością zgodną z tą na wstępie – Oppo zastosowało w modelu K12 Plus układ mobilny Snapdragon 7 Gen 3, który łączy się z dwoma konfiguracjami pamięci – 8 GB RAM-u LPDDR4X i 256 GB miejsca na dane w standardzie UFS 3.1 lub 12 GB RAM-u i 512 GB pamięci wewnętrznej. Z tyłu do dyspozycji użytkownika oddano natomiast dwa obiektywy: główny z sensorem 50 Mpix i ultraszerokokątny z matrycą 8 Mpix. Z przodu do selfie wykorzystano moduł 16 Mpix.

Oppo K12 Plus (Źródło: Oppo)

Zostając jeszcze na przodzie smartfona – zastosowano tutaj 6,7-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+, maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz, szczytowej jasności 1100 nitów i próbkowaniu dotyku 240 Hz. W środku postarano się o moduł 5G, Bluetooth 5.4, NFC czy Wi-Fi 6 i Androida 14 z nakładką ColorOS 14 na pokładzie.

Oppo z ogromnym akumulatorem

Całość podtrzymuje przy życiu akumulator o pojemności 6400 mAh. Biorąc pod uwagę fakt, że mówimy o klasycznym telefonie, a nie wzmocnionej konstrukcji, jest to naprawdę imponująca liczba – opisywałem niedawno tablet z mniejszym ogniwem. Co więcej, smartfon Oppo oferuje szybkie ładowanie o mocy aż 80 W. Wymiary K12 Plus to 162 x 75 x 8,3 mm, a całość waży 192 gramy.

Oppo K12 Plus (Źródło: Oppo)

Oczywiście muszę Wam nieco popsuć humor i poinformować, że smartfon zadebiutował póki co w Chinach. Ceny zaczynają się od 1799 juanów (~1000 złotych), a kończą na 2499 juanach (~1390 złotych). Jedyna szansa, żebyśmy urządzenie trafiło do polskiej dystrybucji, to działania OnePlusa.

Model Nord CE4 to bliźniaczy model zwykłego Oppo K12 – gdyby zatem firma zdecydowała się przygotować smartfon OnePlus Nord CE4 Plus, najprawdopodobniej bazowałby na opisanej tutaj konstrukcji.