Nowy składak Xiaomi coraz bliżej. Zapewni solidną specyfikację

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego składanego smartfona. Prawdopodobnie – jak poprzednik – trafi do globalnej sprzedaży.

Co wiemy na temat Xiaomi Mix Flip 2?

Na wstępie należy wspomnieć o poprzedniku. Otóż Xiaomi Mix Flip w naszej recenzji otrzymał 7,5 na 10 możliwych punktów. Kasia wśród jego zalet wymieniła m.in. przemyślany ekran zewnętrzny, szybkie ładowanie, skuteczny czytnik linii papilarnych czy bardzo dobre głośniki. Idealnie jednak nie jest i smartfon ma kilka poważniejszych wad – brak odporności na wodę i kurz, brak eSIM czy brak ultraszerokiego kąta.

Teraz możemy przejść do nowego modelu, który zadebiutuje już niebawem. Wcześniej mogliśmy poznać prawdopodobną specyfikację Xiaomi Mix Flip 2, ale od stycznia niektóre dane zostały zaktualizowane. Przykładowo wszystko wskazuje na to, że akumulator będzie gorszy niż wówczas twierdziło jedno ze źródeł.

Najbardziej aktualne dane wskazują, że nowy składak zostanie wyposażony w 6,85-calowy wewnętrzny wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1,5K i maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Drugi ekran, umieszczony na zewnątrz, raczej też nie będzie znacząco odbiegał od tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzedniej generacji. Należy więc spodziewać się około 4-calowego wyświetlacza.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wysoką wydajność zapewni procesor Snapdragon 8 Elite. Z kolei akumulator o pojemności 5100 mAh pozwoli na ładowanie z mocą 67 W. Do tego dojdzie ładowanie indukcyjne 50 W – wcześniejszy Mix Flip w ogóle tego nie oferował. Smartfon ma otrzymać jeszcze nadajnik podczerwieni, NFC, skaner linii papilarnych w ekranie i klasę wodoodporności IPX8.

Xiaomi Mix Flip 2 zapewni ten sam aparat główny 50 Mpix, co zeszłoroczny model, a do tego producent zastosuje jeszcze identyczny aparat przedni 32 Mpix. Nowością będzie za to obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix, ale zabraknie wcześniej dostępnego teleobiektywu. To wszystko ma być zamknięte w obudowie o grubości 7,6 mm i wadze 190 g, a więc smartfon będzie nieco smuklejszy i lżejszy od pierwszego Mix Flipa.

Kiedy premiera Xiaomi Mix Flip 2?

Digital Chat Station, mający doświadczenie w ujawnianiu planów chińskich producentów (i nie tylko), twierdzi, że premiera omawianego składaka odbędzie się w czerwcu. Nie precyzuje jednak, którego dokładnie dnia zobaczymy Mix Flip 2.

Będziemy mieli wówczas do czynienia z debiutem w Chinach, ale na globalny podobno nie trzeba będzie długo czekać. Pojawiają się głosy, że premiera na innych rynkach przewidziana jest na lipiec.