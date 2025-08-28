Recenzja MSI Katana 17 B13V. Laptop gamingowy z RTX 4060 w 2025 roku?!

Lokowanie produktu

Końcówka wakacji to doskonały moment, by rozejrzeć się za laptopem. Oczywiście najlepiej, gdy ten będzie maksymalnie wszechstronny – sprawdzi się zarówno do nauki, jak i do spędzania czasu wolnego (możecie też zamienić miejscami te priorytety ;)). Dziś zobaczymy, jak w tej roli wypada MSI Katana 17 B13V, czyli laptop gamingowy z RTX 4060. Co ważne, aktualnie dostępny jest w promocji – podobnie zresztą, jak inne wybrane modele MSI.

Laptop zamiast stacjonarki

Najpierw ustalmy jedno – MSI Katana 17 B13V nie jest mobilnym, lekkim laptopem, którego będziesz targał ze sobą do szkoły czy na uczelnię. To sprzęt ważący swoje, mający też odpowiednio duże wymiary, który doskonale sprawdzi się zamiast komputera stacjonarnego, dzięki swojemu ogromnemu, bo aż 17,3-calowemu wyświetlaczowi.

Nie jest to sprzęt, który na baterii wytrzymuje cały dzień roboczy. Nie do tego został stworzony i zdecydowanie nie zamierza udawać, że jest inaczej, w końcu laptopy gamingowe rządzą się innymi prawami. W zestawie dostajemy zresztą duży i ciężki zasilacz, którego zadaniem jest utrzymanie tej bestii przy życiu nawet podczas najbardziej wymagających zadań.

Skoro formalności mamy już za sobą, skupmy się na tym, co ten sprzęt sobą reprezentuje. Standardowo zaczniemy od specyfikacji.

Parametry techniczne MSI Katana 17 B13VFK-841XPL:

matowy wyświetlacz IPS o przekątnej 17,3”, rozdzielczości 1920×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz,

Intel Core i7-13620H (Hybrid Core, 6 rdzeni Performance, 4 rdzenie Efficient), taktowanie do 4.9 GHz,

16 GB DDR5 RAM (z możliwością rozbudowy do 64 GB),

1 TB SSD PCIe GEN4x4 NVMe,

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6,

system Windows 11,

kamerka HD,

Wi-Fi 6 802.11ax,

2x USB A 3.2 Gen1,

USB A 2.0,

USB C 3.2 Gen1 (DisplayPort),

RJ45,

HDMI (8K@60Hz / 4K@120Hz),

3.5 mm jack audio,

akumulator o pojemności 53,5 Whr,

wymiary: 39,8 x 27,3 x 2,52 cm,

waga: 2,6 kg.

Cena MSI Katana 17 B13V w momencie publikacji recenzji: 4599 złotych.

Laptop gamingowy z GeForce RTX 4060 w 2025 roku?!

MSI Katana 17 B13V nie jest świeżynką. Ba! Nawet powiem Wam, że się zdziwiłem, gdy moja żona (a dla was autorka tego tekstu) poprosiła mnie o zagranie w kilka tytułów, by zobaczyć, jakie realne są możliwości tego sprzętu…Szybko okazało się, że jest całkiem-całkiem. Ale do rzeczy!

Starałem się szukać w miarę jak najwyższych ustawień, a jednocześnie jak najlepiej wykorzystujących możliwości tego sprzętu. Dlatego zazwyczaj zastosowałem w grach ustawienia wysokie, odblokowany FPS oraz rozdzielczość Full HD – sami zobaczcie, co nam to dało.

Sid Meier’s Civilization VII

Nie wiem dlaczego, ale potraciłem wszystkie “sejwy” – prawdopodobnie była jakaś duża aktualizacja i, cyk, pierun bombki strzelił.

Tak czy inaczej – od 120 do 160 FPS (zakładam, że przy bardziej rozwiniętej cywilizacji spadnie do okolic 100, ale – wciąż – to jest dobry wynik).

Tom Clancy’s The Division 2

Kilka lat na karku, ale w dalszym ciągu The Division jest wspierane (oraz rozbudowywane! Graliście już w dodatek Battle for Brooklyn?).

Od 70 do 100 FPS (tak, ta gra jest wymagająca… albo po prostu kiepsko zoptymalizowana). A przypomnę, że to laptop gamingowy ze średniej półki, a nie wypasiony PC z RTX 4090.

Farming Simulator 25

Bycie rolnikiem jest niesamowicie satysfakcjonujące, szczególnie gdy możemy orać pole oraz rozrzucać gnój w 90 FPS-ach w wysokich detalach.

DOOM The Dark Ages

Nowy tytuł… i tutaj ustawienia średnie/wysokie.

Od 110 do 130 FPS – daje radę, nie? Kiedyś to było nie do pomyślenia, ale RTX 4060 w laptopie gamingowym oferuje DLSS Frame Generation, zwiększający wydajność za jednym kliknięciem, dzięki AI.

Cyberpunk 2077

Ja WIEM, że CP2077 ma już parę lat… ale ciągle w niego gram (serduszko). Przechodzę ten tytuł już po raz 6 i dalej mi się nie znudził! Jeśli ktoś nie grał – polecam nadrobić zaległości.

Od 80 do 120 FPS z wyłączonym śledzeniem promieni, ale z maksymalnymi ustawieniami graficznymi! Ale – jak ktoś woli – właśnie dzięki RTX 4060 w laptopie gamingowym może włączyć nawet Path Tracing, który szczególnie daje radę wizualnie z DLSS Frame Generation.

Assassin’s Creed Mirage

Taka perełka na deser! Ile nowy AC może osiągnąć na tym laptopie?

SPORO! Na pewno nie spadnie poniżej 100 FPS, a raczej będzie działać w okolicach 130 (i to przy wysokich ustawieniach).

Wydajność na co dzień

Wiecie już, jak MSI Katana 17 B13V sprawdza się w grach. Dla formalności wypada dodać kilka słów na temat wydajności na co dzień. I tutaj jest bardzo dobrze, bo połączenie Intel Core i7-13620H z 16 GB RAM i system Windows 11 jest niezawodne. Podczas ponad dwóch tygodni testów nie doświadczyłam najmniejszego problemu z działaniem laptopa – dotrzymywał mi kroku niezależnie od tego, co potrzebowałam w danej chwili zrobić.

Do jego typowych obowiązków należało zarządzanie pracą redakcji, na którą składa się praca w wielu otwartych kartach w Chrome jednocześnie, obróbka zdjęć czy czasem montaż filmów w Premiere Pro.

To, o czym Kuba nie wspomniał, a zdecydowanie warto, jest głośność pracy pod obciążeniem – to nie jest laptop, którego nie słychać. Podczas grania, montowania wideo, ale często też po prostu podczas pracy na wielu kartach w przeglądarce Chrome, wyraźnie słychać wydobywający się z wentylatorów szum. Oczywiście to całkowicie naturalna rzecz w laptopie gamingowym – jakoś te wydajne podzespoły trzeba schłodzić.

A skoro już o chłodzeniu mowa, warto dodać, że system MSI Katana 17 B13V składa się z dwóch wentylatorów i sześciu ciepłowodów, których zadaniem jest niezależne odprowadzanie ciepła z procesora i karty graficznej. I słusznie, bo tu jest co ochładzać.

Miłośników testów syntetycznych nie pozostawię z pustymi rękami. Oto, jakie wyniki testowany laptop uzyskał w 3DMark:

Time Spy: 10452

Time Spy Extreme: 4888

Port Royal: 5773

Speed Way: 2563

Fire Strike Ultra: 6061

Fire Strike Extreme: 11937

Fire Strike: 22209

Night Raid: 55036

Wild Life: 46888

Wild Life Extreme: 18733

Steel Nomad: 2249

Steel Nomad Light: 10245

Solar Bay: 43728

Klawiatura RGB być musi

Skoro już o pracy mowa, nieodłącznym jej elementem w moim przypadku jest klawiatura. I tutaj mam jedną zasadniczą uwagę – po prawej stronie spacji jest mnóstwo różnych przycisków: prawy alt, \ (po co go dublować, skoro jest też nad Enterem?!), Copilot i Fn – dopiero po nim strzałki lewo, dół, prawo. I jest to kłopotliwy układ, który wymusza przesunięcie strzałki w prawo za obręb Entera – to z kolei, jak być może już się domyślacie, notorycznie powodowało, że zamiast strzałkę w lewo, wciskałam Fn. Da się z tym żyć i można się do tego przyzwyczaić, ale pierwsze dni stanowią ogromne wyzwanie.

Ogólnie jednak klawiatura jest wygodna i raczej nie będzie dla Was zaskoczeniem, że niniejszy tekst powstał właśnie na niej. Poza wspomnianą wyżej niedogodnością, nie miałam najmniejszych problemów, by pisać na niej dużo i bezproblemowo, a to wcale nie jest tak popularne w laptopach gamingowych, jak mogłoby się wydawać.

Doceniam też obecność bloku numerycznego i, choć klawisze w nim są pomniejszone, nie stanowi to dla mnie żadnego problemu – wolę, by były takie, niż jakby miało nie być ich wcale.

Klawiatura jest oczywiście podświetlana, a do dyspozycji mamy aż cztery poziomy jasności (pięć, jeśli jako jeden z nich liczymy zgaszone podświetlenie). Możemy nim oczywiście sterować, bo nie jest to nudne, białe podświetlenie, a RGB, jak przystało na laptop gamingowy.

Sterowanie podświetleniem odbywa się przez jeden z modułów w programie MSI Center. Do wyboru mamy różne style (oddech, fala, etc.) oraz – co oczywiste – masę opcji kolorystycznych.

Kilka słów należy się też touchpadowi, choć – nie ukrywam – nie mam na jego temat zbyt wiele do powiedzenia. Wszystko dlatego, że sprawdza się w swojej roli bezbłędnie. Ślizg palca po nim jest bezproblemowo, gesty multidotykowe działają świetnie, a i lewy i prawy przycisk nie są przesadnie głośne.

Matowy wyświetlacz, kamerka i głośniki

Nawet najlepszy laptop nie mógłby się obyć bez wyświetlacza, który to przecież stanowi jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą składową każdego urządzenia dla graczy i nie tylko.

W przypadku recenzowanego wariantu MSI Katana 17 B13V mamy do czynienia z matowym wyświetlaczem IPS o przekątnej 17,3”, rozdzielczości 1920×1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Od razu dodam – ekran nie jest dotykowy – co jednak w przypadku laptopa gamingowego nie powinno stanowić problemu.

Patrząc pod kątem typowo użytkowym na co dzień, jest nieźle No, może jedynie jasność maksymalna mogłaby być trochę wyższa, ale biorąc pod uwagę, że raczej nie będziemy siedzieć z tym laptopem w ogródku, nie powinno stanowić to większego problemu.

Kuba jednak zwrócił uwagę na to, że podczas grania kolory zdają się być wyblakłe, bez odpowiedniego kontrastu i głębi, a czerń… nie jest czarna. Przy czym dodał, że panel jest adekwatny do ceny – to po prostu OK matryca, biorąc pod uwagę to, ile ten sprzęt kosztuje.

To też dobry moment, by wspomnieć, że MSI Katana 17 B13V nad ekranem ma kamerkę, która jednak ani nie ma fizycznej zasuwki prywatności, ani nie jest zgodna z Windows Hello – oznacza to zatem, że nie wykorzystamy jej do logowania się do systemu po uruchomieniu laptopa.

Niestety, zabrakło też drugiego zabezpieczenia biometrycznego, czyli czytnika linii papilarnych. Pozostaje nam korzystanie z kodu PIN.

Sama kamerka nie grzeszy jakością, ale do pokazania się podczas calla online zdecydowanie wystarcza.

A skoro już o multimediach mowa, czas na głośniki – tu standardowo głos oddaję Kubie.

Umówmy się – jest to laptop dla graczy. A czego producenci nie dają graczom w laptopach dla graczy? Gamingowych głośników ;)

System nagłośnienia, który zamontowany jest w tym laptopie, jest… adekwatny do ceny, jaką za niego zapłacimy – serio! Nie ma wodotrysków, ale nie ma też czegoś, do czego mógłbym się jakoś jednoznacznie przyczepić.

W sumie znajdziemy tu wszystko (jest nawet ciut ciut basu). Całość gra jednak po prostu płasko… W dużym skrócie – chcesz dobrego audio w laptopie dla graczy? Kup dobre słuchawki, a głośniki zostaw do oglądania filmów z drugą połówką (i tak coś czuję, że nie będziecie do końca zwracać uwagi na to, co dzieje się na ekranie 😛).

Czas pracy MSI Katana 17 B13V

Jak już ustaliliśmy na początku, MSI Katana 17 B13V to laptop typowo stacjonarny, który u większości z Was będzie stale podłączony do prądu – stąd też pewnie wielu z Was nawet nie będzie potrzebować, sprawdzać długości czasu pracy. Ja jednak, z recenzenckiego obowiązku, musiałam się tym zająć. I, cóż, wyniki mnie nie zaskoczyły.

Pod maksymalnym obciążeniem MSI Katana 17 B13V nie jest w stanie zapewnić godziny działania. Podczas pracy biurowej z kolei maksymalnie udało mi się dobić do trzech godzin.

Jeśli chodzi o ładowanie, od 5% do 95% uzupełnianie energii dołączoną do zestawu ładowarką trwa godzinę i 45 minut.

Podsumowanie

MSI Katana 17 B13V to naprawdę fajny laptop gamingowy z RTX 4060, który idealnie sprawdzi się w rękach osoby, która wchodzi w świat gamingu i chce mieć niezawodny sprzęt do odkrywania nowych tytułów do ogrania.

Jego obudowa z daleka krzyczy, że mamy do czynienia z laptopem z charakterem, a klawiatura RGB czy wreszcie fajne elementy na krawędziach dodają temu sprzętowi technologicznego sznytu.

Oczywiście, nie wszystko tutaj zagrało – kamerka czy głośniki są tylko podstawowe, zabezpieczeń biometrycznych czy czytnika kart pamięci brakuje, a czas pracy bez zasilania jest marny, ale nie tego oczekują od niego potencjalni klienci. Tym zależy, by laptop był wydajny i pozwalał zanurzyć się w rozgrywce w ulubionych tytułach – a pod tym względem, jak najbardziej, biorąc pod uwagę cenę, MSI Katana 17 B13V dowozi.

