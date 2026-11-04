Banki powiedziały klientom „nie”. Teraz poniosą konsekwencje

Są wyniki kolejnego dochodzenia UOKiK. Następne cztery banki muszą ponownie rozpatrzeć reklamacje klientów, którym skradziono pieniądze z konta.

Kolejne banki pod lupą UOKiK. One też nieprawidłowo potraktowały klientów

We wrześniu 2026 roku UOKiK zakończył postępowanie wobec czterech banków w sprawie odmowy zwrotu pieniędzy skradzionych w wyniku nieautoryzowanej transakcji płatniczej. Zostały one zobligowane do ponownego rozpatrzenia wcześniej odrzuconych reklamacji, w których klienci wnioskowali o zwrot skradzionych pieniędzy. Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczyły Alior Banku, Banku Millennium, BNP Paribas oraz mBanku.

Teraz UOKiK powiadomił o zobowiązaniu kolejnych czterech banków do wdrożenia zmian w swoich procedurach dotyczących nieautoryzowanych transakcji płatniczych, czyli sytuacjach, w których środki z konta bankowego właściciela zostały pobrane, pomimo braku jego zgody i wiedzy. Jako przykład takich sytuacji Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymienia na przykład cyberatak lub kradzież danych.

Tym razem Prezes UOKiK wziął pod lupę ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank i Plus Bank. Jak twierdzi Urząd, banki te w wielu sytuacjach odmawiały zwrotu pieniędzy swoim klientom. Co więcej, sugerowano im, że prawidłowe uwierzytelnienie transakcji – np. przez wpisanie poprawnego kodu PIN lub autoryzację w aplikacji – zwalnia banki z odpowiedzialności i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przelew. Ponadto twierdziły, że odzyskanie pieniędzy jest możliwe wyłącznie przez działania organów ścigania.

UOKiK podkreśla jednak, że zgodnie z prawem po zgłoszeniu nieautoryzowanej transakcji bank powinien niezwłocznie zwrócić skradzioną kwotę – najpóźniej do końca kolejnego dnia roboczego, zgodnie z zasadą D+1. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy bank ma udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo ze strony klienta lub gdy od transakcji upłynęło ponad 13 miesięcy.

Do czego UOKiK zobowiązał ING Bank Śląski, BOŚ, Nest Bank i Plus Bank?

Decyzją Prezesa UOKiK każdy z czterech skontrolowanych banków musi zmienić dotychczasowe praktyki oraz usunąć ich negatywne skutki. Banki muszą:

wprowadzić zmiany w zasadach wewnętrznych, z których będzie wynikało, iż prawidłowe uwierzytelnienie nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez klienta na transakcję,

ponownie zweryfikować reklamacje obecnych klientów złożonych od 16 listopada 2022 roku i w uzasadnionych przypadkach przekazać utracone pieniądze (najpóźniej do 31 grudnia 2027 roku),

poinformować byłych klientów banku, którzy zgłosili reklamację po 15 listopada 2022 roku i otrzymali negatywną odpowiedź, o możliwości złożenia wniosku o ponowną weryfikację.

Banki zostały też zobowiązane do opublikowania informacji o decyzjach na własnych stronach internetowych oraz powiadomienia klientów poprzez aplikacje mobilne. Do 30 kwietnia 2028 roku muszą też poinformować Prezesa UOKiK o sposobie wywiązania się z wyżej wskazanych obowiązków.

Warto dodać, że w październiku 2026 roku TSUE wydał wyrok potwierdzający stanowisko Prezesa UOKiK w sprawie nieautoryzowanych transakcji. Stwierdzono w nim między innymi, że bank nie może stawiać się w roli sędziego, odmawiać zwrotu skradzionych pieniędzy, a środki muszą być przelewane niezwłocznie.