Smartfon na autopilocie. Xiaomi ma ciekawy pomysł

Xiaomi ogłosiło eksperymentalny projekt Miclaw. To interesujące podejście do wdrożenia AI na smartfonach.

Xiaomi Miclaw, czyli smartfon z funkcją autopilota

Jak najbardziej należy nastawić się, że w najbliższych latach integracja smartfonów z modelami AI będzie się tylko pogłębiać. Niewykluczone, że docelowo wiele firm pójdzie w kierunku, który został ogłoszony przez Xiaomi. Chińczycy przedstawili bowiem Miclaw, czyli narzędzie oparte na autorskim dużym modelu językowym MiMo.

Co w nim takiego ciekawego? Otóż zamiast po prostu odpowiadać lub generować różnego typu treści, zadaniem omawianego AI jest interpretowanie zamiarów użytkownika, aby na podstawie tego wykonywać określone zadania na smartfonie. To wszystko przy znacznie głębszym dostępie do funkcji i aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

Sztuczna inteligencja zyskuje sporo więcej swobody i samodzielności. Przykładowo sama decyduje, którą aplikację uruchomić, jaką funkcję aktywować lub jakie informacje pobrać z systemu operacyjnego. Ma radzić sobie nawet z rozpoznawaniem niekoniecznie precyzyjnych intencji użytkownika.

źródło: Xiaomi | Weibo

Narzędzie ma z czasem działać coraz lepiej

Jak najbardziej można założyć, że początkowo narzędzie Xiaomi Miclaw nie będzie potrafiło poprawnie odgadnąć wszystkiego, co chcemy zrobić na smartfonie. W związku z tym, producent wyposażył funkcję w pamięć, w której będą przechowywane wychwycone wzorce. Ma to być szczególnie pomocne w przypadku dłuższych (składających się z większej liczby kroków) i bardziej złożonych zadań.

Do tego dojdzie integracja z ekosystemem Xiaomi i platformą Mi Home. Patrząc na szeroki asortyment produktów można nawet spodziewać się wdrożenia narzędzia do samochodów, co może wnieść obsługę poszczególnych funkcji na nowy poziom. Ograniczenie liczby integracji z ekranem mogłoby pozytywnie wpłynąć nie tylko na komfort kierowcy, ale też na bezpieczeństwo.

Wróćmy jednak do smartfonów, które będą głównym poligonem doświadczalnym dla Xiaomi Miclaw. Na ten moment projekt pozostaje w zamkniętej wersji beta, a wybrani testerzy mogą dołączyć poprzez otrzymanie zaproszenia. Producent nawet odradza instalowanie narzędzia na głównych smartfonach, co sugeruje, że AI może popełniać sporo błędów.

Ponadto początkowo rozwiązanie będzie testowane tylko na niektórych smartfonach firmy – seria Xiaomi 17. Z czasem dostępność może być większa, ale nie nastawiałbym się, że stabilna wersja zadebiutuje w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Wypada dodać, że marka ZTE niedawno pochwaliła się podobnym pomysłem – Nubia M153 to smartfon z wbudowanym asystentem AI.