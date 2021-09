Tą opaską Xiaomi zapłaci się w sklepie. Tak, paskiem!

Xiaomi w drugim kwartale 2021 roku wydało na badania i rozwój (R&D) ponad 3 mld juanów i teraz widzimy tego efekty. Producent zapowiedział bowiem niezwykle innowacyjne rozwiązanie, które zrewolucjonizuje segment narzędzi do płatności zbliżeniowych.

Już za kilka dni polska premiera Mi Smart Band 6 NFC

Mieszkańcy Polski z niecierpliwością czekają na polską premierę Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, którą będzie można płacić zbliżeniowo za zakupy. Dobra wiadomość jest taka, że (prawdopodobnie) zostanie ona zaanonsowana już 6 października 2021 roku, natomiast zła, że początkowo płatności zbliżeniowe zapewne nie będą dostępne dla wszystkich klientów. Finalnie też nie, ale z czasem liczba osób, mogących skorzystać z tego rozwiązania, powinna się sukcesywnie zwiększać.

Reklama

Cena Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC w Europie została ustalona na (od) 54,90 euro, co jest równowartością ~250 złotych. Czy to dużo, czy nie – niech sobie każdy sam odpowie na to pytanie, lecz trzeba pamiętać o tym, że będzie to niespotykanie tani smart band z obsługą płatności zbliżeniowych. A to wystarczający argument, żeby go kupić.

Tą opaską Xiaomi zapłaci się w sklepie. Przepraszam – paskiem

Producent, chociaż bardzo długo kazał czekać mieszkańcom Europy na Mi Banda, którym będzie się dało płacić zbliżeniowo za zakupy (Mi Band 4 NFC trafił tylko do trzech krajów), niespodziewanie poszedł o krok dalej. I to wręcz milowy, bo czegoś takiego się po nim nie spodziewaliśmy.

Raghu Reddy z indyjskiego oddziału marki udostępnił zapowiedź paska Xiaomi NFC Mi Pay, który ma być „przyszłością bezstykowych płatności”. Jeżeli dobrze rozumiemy, chodzi tu o możliwość płacenia zbliżeniowo za pomocą paska, a nie samego urządzenia, do którego zostanie przyczepiony.

Chociaż brzmi to wręcz niewykonalnie, to pasek Xiaomi NFC Mi Pay został zaprezentowany podczas Global Fintech Festival. Co więcej, Raghu Reddy zapowiedział, że jego firma współpracuje już z kilkoma indyjskimi instytucjami finansowymi, aby wdrożyć to rozwiązanie na rynek.

Na tę chwilę trudno powiedzieć, czy Xiaomi NFC Mi Pay będzie dostępny również poza Indiami, ale – jak zawsze – potrzebna jest tu pomoc ze strony banków. W Polsce na razie mają one na głowie Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, więc czy zdecydują się też na obsługę pasków NFC? Chcielibyśmy powiedzieć, że tak, ale być może nawet samo Xiaomi tego nie wie…

Czas pokaże, my czekamy z niecierpliwością.