Mi MIX Fold to dopiero początek. Xiaomi szykuje coś bardziej spektakularnego

Xiaomi niedawno zaprezentowało swój pierwszy składany smartfon i wygląda na to, że nie zamierza na nim poprzestać. Pojawiły się bowiem informacje o kolejnym tego typu urządzeniu, które będzie zachwycać jeszcze bardziej niż Mi MIX Fold.

Składany smartfon Mi MIX Fold to dopiero początek…

Xiaomi długo kazało czekać na swój składany smartfon, ale można powiedzieć, że się opłacało, ponieważ producent wprowadził na rynek bardzo ciekawe i konkurencyjne, również cenowo, urządzenie. Mi MIX Fold jest bowiem najtańszą tego typu konstrukcją na rynku.

Niestety, pierwszy składany smartfon Xiaomi aktualnie jest dostępny wyłącznie w Chinach i nie zapowiada się na to, aby w najbliższej przyszłości trafił do sprzedaży w innych krajach. Nie powstrzymuje to jednak producenta przed tworzeniem kolejnego modelu – a właśnie dowiedzieliśmy się, że firma pracuje nad następnym „składakiem”.

…bo Xiaomi szykuje coś bardziej spektakularnego

Pod względem konstrukcyjnym Mi MIX Fold nie zaprezentował nic, czego byśmy już nie widzieli, ponieważ jest bardzo (wręcz bliźniaczo) podobny do Galaxy Z Fold 2 oraz Huawei Mate X2. Do tego, tak samo jak ten ostatni, nie ma aparatu w wewnętrznym ekranie, co wydaje się dość dziwne, ale najwyraźniej Xiaomi i Huawei uznali, że składany smartfon nie musi mieć go w tym miejscu.

Samsung jest zupełnie innego zdania. Wszystko wskazuje na to, że Galaxy Z Fold 3 również będzie miał wewnętrzny wyświetlacz bez żadnego otworu, a mimo to zaoferuje aparat w trybie tabletu. Jak to możliwe? Bardzo prosto – Koreańczycy po prostu ukryją go pod taflą ekranu, podobnie jak ZTE w modelu Axon 20 5G.

Wygląda na to, że nie tylko Samsung sięgnie po to rozwiązanie. Poważany leakster Digital Chat Station doniósł bowiem, że Xiaomi pracuje nad ulepszoną wersją Mi MIX Fold o oznaczeniu „j18s”, która jako pierwszy składany smartfon tej marki zaoferuje podekranowy aparat.

Może to być jednak jedyna/największa zmiana względem oryginalnego Mi MIX Fold, ponieważ Digital Chat Station wspomina też, że nowy składany smartfon zaoferuje wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i podobny aparat główny jak oryginał. Czy to źle? Patrząc na to, jak wyśrubowana jest specyfikacja Mi MIX Fold, klienci nie powinni narzekać.